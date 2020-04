(Prawie) wszystko, co najlepsze od Microsoftu dla każdego. Nowa oferta dostępna od jutra

Microsoft 365 – co to jest i ile to kosztuje?

Jeśli macie wrażenie, że o czymś podobnym już słyszeliście, to macie rację. Microsoft 365 zastępuje do tej pory dostępną ofertę Office 365. Wszystko to dzieje się za sprawą poszerzenia listy aplikacji i usług wchodzących w skład subskrypcji. Co istotne, firma nie zwiększa ceny abonamentu i zapowiada rozwijanie usługi oraz wiele nowości, które będą pojawiać się w następnych miesiącach i latach.

W dzień po premierze usługi rozmawialiśmy z Radosławem Sejdą z Microsoftu na temat nowej oferty. Wśród zadanych pytań nie mogło zabraknąć tego dotyczącego przyszłości Skype’a i zasadności jego istnienia w świetle rosnącej popularności Microsoft Teams. Na tę chwilę Microsoft 365 to nie tylko pakiet aplikacji Office, ale również dodatki i wtyczki do przeglądarek (jak Redaktor firmy Microsoft)

To również zupełna nowość Family Safety, o której pisałem wcześniej: to aplikacja mobilna pozwalająca czuwać nad bezpieczeństwem członków rodziny. Oferuje takie funkcje, jak informowanie o nagłym zmianie lokalizacji, np. niezgodnym z kalendarzem, a także o zbliżaniu się do placówek szkolnych czy do domu. Dodatkowo, dzięki integracji z pozostałymi platformami jak Xbox i Windows, aplikacja pozwoli zarządzać ograniczeniami czasowymi, wiekowymi itd. na wszystkich innych urządzeniach dzieci.

W skład nowej oferty wchodzą też doskonale znane nam Microsoft Teams, Outlook i OneDrive. Prawie każda z usług doczekała się aktualizacji i kilku nowości, o których rozmawiamy na początku podcastu. Miłego słuchania!

Cennik pozostaje niezmieniony względem dotychczasowej oferty Office 365:

Microsoft 365 Personal – 29,99 zł miesięcznie lub 299,99 zł rocznie

Microsoft 365 Family – 42,99 zł miesięcznie lub 429,99 zł rocznie

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: