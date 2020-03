Zdjęcia Google – prawdopodobnie najlepsza usługa do zdjęć. Wszystko, co musisz wiedzieć

Zdjęcia Google automatycznie rozpoznają lokalizacje i zawartość zdjęć, dzięki czemu wyszukiwarka jest w stanie wyświetlić nam bardzo konkretne fotografie – na przykład te zawierające rowery, telefony, graffiti, urządzenia czy imprezy rodzinne. W wybranych krajach usługa rozpoznaje również osoby na zdjęciach, dzięki czemu można łatwo porządkować zdjęcia ze względu na występowanie na nich konkretnych znajomych i członków rodziny.

Usługa Google Photos to także aplikacja (mobilna lub webowa), która oferuje podstawowe narzędzia do edycji zdjęć: korekcję, obracanie, przycinanie i poprawianie. Zdjęcia Google samoczynnie tworzą kolaże, albumy, animacje oraz klipy wideo będące zlepkiem najlepszych (zdaniem usługi) zdjęć oraz filmów z danego miejsca czy wydarzenia.

Darmowe czy płatne, oto jest pytanie

Zdjęcia Google są usługą darmową, ale powierzchnia na naszym koncie Google jest ograniczona. To ta sama przestrzeń, z której korzystają Dysk Google i Gmail. Użytkownicy mają wybór pomiędzy jakością zdjęć, która będzie przechowywane są w usłudze. „Normalna jakość” to zdjęcia skompresowane przez Google, które nie wpływają na ilość wolnej przestrzeni na koncie Google. Podobnie wygląda to w przypadku filmów. Jeśli zdecydujecie się na wysyłanie i przechowywanie zdjęć w oryginalnej rozdzielczości i jakości, takie pliki będą zajmować dostępną przestrzeń. Jeżeli będzie Wam jej brakować, to dostępnych jest kilka planów, za które można płacić co miesiąc, by utrzymać dostęp do zdjęć i móc wysyłać nowe.