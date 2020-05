Microsoft Outlook zgadnie, co chcemy napisać, przyspieszając tworzenie wiadomości

Microsoft chce usprawnić proces tworzenia wiadomości mejlowych. Zmiana pojawi się w aplikacji oraz przeglądowej wersji Outlooka. Narzędzie ma przewidywać wyrazy, które są wprowadzane przez użytkownika. Dzięki temu pisanie powinno stać się szybsze. Użytkownicy będą mogli korzystać z podpowiedzi w trakcie pisania danych słów, co przyspiesza tworzenie ich, a co za tym idzie, szybciej stworzy się i całe zadnie, i całą wypowiedź. Aż strach pomyśleć, co fani tej opcji zrobią z zaoszczędzonymi sekundami!

Microsoft Outlook z funkcją przewidywania wpisywanego tekstu

Funkcja jest podobna do tego, co oferuje Smart Compose. Ta usługa działa na platformie pocztowej Gmail od Google. Do Outlooka narzędzie powinno zostać wprowadzone już pod koniec tego miesiąca. Na ten moment nie wiemy, czy skorzystają z tego i polscy użytkownicy, piszący po polsku. Jeżeli wraz ze startem usługi zostaniemy pominięci, zapewne z czasem opcja zostanie dodana i dla nas, jeśli anglojęzyczni użytkownicy będą z niej zadowoleni. Oczywiście sama funkcja nie jest jakaś diabelnie innowacyjna i nie zmieni sposobu pisania wiadomości na zawsze. To po prostu kwestia wygody, do której użytkownicy potrafią się bardzo szybko przyzwyczaić i ją docenić.

Dla tej funkcji chyba zacznę używać Outlooka w Office 365

Program Microsoft Outlook jest częścią pakietu biurowego Office. Od pewnego czasu wokół całego pakietu zachodzi sporo zmian, które powinny spodobać się wszystkim jego użytkownikom. Całkiem niedawno zaktualizowano MS Office na Androida, dzięki czemu zamknięto wszystkie najważniejsze opcje w jednej aplikacji. Wiemy też, że za sprawą panującej pandemii Microsoft Teams rośnie w niebywałym tempie, bijąc kolejne rekordy popularności. OneDrive z kolei przyciąga użytkowników wizja ratowania uszkodzonych, nadpisanych i utraconych plików. Wygląda na to, że od pewnego czasu Microsoft ma ręce pełne roboty. Rozwija swoje usługi, chcąc, aby ich użytkownicy używali ich z jak największą przyjemnością i chęcia.

Źródło: The Verge