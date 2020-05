Dwa tygodnie z Bingiem zamiast Google. Dramatów brak, znalazłem to co chciałem

Czy da się korzystać z wyszukiwarki Bing? Tak, da się

Pamiętam pierwszych kilka… miesięcy po tym jak zamieniłem Chrome’a na Safari. Jako więzień przyzwyczajeń – długo tęskniłem do starych rozwiązań. Ale okazało się, że życie bez Chrome’a jest możliwe — i nawet nie jest mniej wygodnie, to kwestia nawyków. Myślę, że podobnie sprawy mają się w przypadku wyszukiwarek: przez lata przywykliśmy do pewnych standardów. Wyniki wyszukiwania Google zmieniały się stopniowo, a my chłonęliśmy te nowości. Dlatego każde działanie inne niż spodziewane dla wielu jest tym gorszym. Zarówno Google Chrome jak i wyszukiwarka Google mają lwią część udziału w rynku — reszta to przy nich płotki. Nie wierzę, by w najbliższym czasie miało się to zmienić. Ale jeśli chcielibyście ograniczyć udział giganta w Waszym życiu, to donoszę, że jest to możliwe. Przygodę z Bingiem rozpocząłem w ramach eksperymentu i szczerze mówiąc — spodziewałem się, że po kilku godzinach w złości powrócę do starych przyzwyczajeń. A tu niespodzianka – minęło kilkanaście dni, a ja po prostu nabrałem nowych nawyków. Teraz po prostu staram się doprecyzować zapytanie. Dobrego początki? Może, ale dotychczas zawsze znalazłem co chciałem.