Tu z sieci 3G już nie skorzystacie. Operator wyłącza dostęp

Orange sukcesywnie wyłącza sieć 3G w kolejnych miastach i obszarach Polski. A to oznacza, że niektóre starsze telefony mogą mieć problemy z dostępem do internetu mobilnego.

O tym, że polscy operatorzy wygaszają sieć 3G nie jest żadną nowością. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Pierwszą firmą, która zakończyła już cały proces jest T-Mobile, który z przestarzałymi już technologiami rozstał się w zeszłym roku. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku Orange, który dostęp do sieci 3G wyłącza sukcesywnie. Operator zaprezentował właśnie listę miejsc, w których ta sieć nie będzie dostępna w najbliższym czasie.

Wyłączenie sieci 3G to naturalny proces wynikający z rozwoju nowych technologii i cyklu życia generacji sieci. Razem z wyłączeniem prowadzimy refarming. Oznacza to, że w miejsce 3G w pasmie 900 MHz włączamy sieć nowszej generacji - 4G/LTE. Pozwoli to zwiększyć pojemność sieci, co jest odpowiedzią na rosnący ruch sieciowy i potrzeby użytkowników.

– czytamy na oficjalnym Blogu Orange.

Orange przypomina, że wyłączanie 3G rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku i jest ono realizowanie sukcesywnie na kolejnych obszarach. W dniach 2-3 września wyłączony zostanie dostęp do sieci 3G w regionie bydgoskim, a w dniach 16-17 września w regionie toruńskim i włocławskim. Na przełomie września i października w regionie konińskim. W październiku dostęp do 3G wyłączony zostanie w okolicach Wrocławia (bez samego miasta Wrocław), Siedlec, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Ciechanowa czy Brodnicy. W listopadzie natomiast z tą siecią pożegnają się mieszkańcy Suwalszczyzny, okolic Płocka, Kutna, Radomia, Szczecina i Świnoujścia oraz w regionie Świebodzina i Frankfurtu.

Masz smartfon bez wsparcia 4G/LTE i 5G? Co zrobić?

Nie da się ukryć, że nie każdy korzysta z bardziej zaawansowanego sprzętu i wciąż jest sporo osób, posługują się telefonami komórkowymi radzącymi sobie co najwyżej z sieciami 3G. Wyłączenie wsparcia dla tej sieci oznacza jedno - przejście na sieci 2G. Choć do prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania/odbierania SMS-ów powinno to wystarczyć, o stabilnym działaniu Internetu z poziomu telefonu można zapomnieć. Podobnie wygląda kwestia ze starymi modelami modemów 3G, które też automatycznie przejdą na sieć 2G w momencie odłączenia 3G.

Operatorzy od dłuższego czasu zachęcają do wymiany smartfonów, modemów i kart SIM na nowsze modele, jednak nie zawsze jest to takie proste, jak może się wydawać. Ale niestety, alternatywy nie ma. Jeśli myślimy nad wygodnym dostępem do sieci komórkowej i od telefonu oczekujemy czegoś więcej, niż rozmów i wiadomości, trzeba będzie zainwestować trochę pieniędzy. Warto sprawdzić nasze zestawienia smartfonów, w który znajdziecie odpowiedź na pytanie: jaki smartfon wybrać. Do wyboru mamy różne przedziały cenowe, np. do 1000 zł, do 1500 zł, czy do 2000 zł. Każdy znajdzie coś dla siebie.

