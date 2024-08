Internet szybki jak nigdy dotąd. W tych miastach już skorzystasz

Orange informuje o rozszerzenie dostępności szybkich światłowodów oferujących dostęp do internetu z prędkością do 8 Gb/s. Do tej pory z tej sieci mogli korzystać tylko mieszkańcy dwóch miast. Dziś jest ich znacznie więcej.

Orange w połowie marca tego roku udostępnił ofertę światłowodów z największą dostępną obecnie na rynku prędkością pobierania do 8 Gb/s (wysyłanie 1 Gb/s). Z usługi mogli korzystać mieszkańcy Warszawy i Krakowa, a operator mówił, że w zasięgu tak szybkich sieci jest 30 tys. gospodarstw domowych. Firma zapowiadała też, że sieć do końca roku ma zostać rozszerzona o kolejne miasta i zasięg 2 mln gospodarstw. I choć do końca 2024 r. jeszcze trochę, dziś Orange chwali się, że ze światłowodów oferujących dostęp do sieci z prędkością do 8 Gb/s mogą korzystać mieszkańcy kolejnych miast: Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. W sumie usługa dociera teraz do niemal 1,6 mln gospodarstw domowych.

W kolejnych miastach możemy dziś powiedzieć: Orange tu jest, z ultraszybką, niezawodną światłowodową infrastrukturą najnowszej generacji. Bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować tę wyjątkową prędkość i jakość kolejnym klientom. Tak jak zapowiadaliśmy, dążymy do tego, by na koniec roku objąć zasięgiem blisko 2 mln gospodarstw domowych. Inwestujemy jednocześnie w superszybki mobilny internet 5G, by zapewniać naszym klientom najlepszej jakości łączność w domu i poza domem, wszędzie tam, gdzie jest im potrzebna

– mówi Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska

Szybki światłowód od Orange dostępny w kolejnych miastach. Jak skorzystać?

Modem Funbox 10 wykorzystuje technologię xGS-PON. Dzięki temu, można osiągnąć prędkość pobierania do 8,2 Gb/s.

Kto może skorzystać z szybkiego dostępu do sieci? Klienci, znajdujący się w lokalizacjach objętych zasięgiem Orange Światłowodu do 8 Gb/s, mogą wybrać sam internet do domu lub jeden z pakietów usług łączonych:

Światłowód do 8 Gb/s za 160 zł/mies.

Światłowód i TV (Orange Światłowód do 8Gb/s i telewizja z 136 kanałami) za 195 zł/mies.

Pakiet Mini (Orange Światłowód do 8 Gb/s i abonament komórkowy) za 170 zł mies.

Pakiet Standard (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 136 kanałami) za 200 zł z mies.

Pakiet Extra (Orange Światłowód do 8 Gb/s, abonament komórkowy i telewizja z 183 kanałami) w cenie 250 zł/mies.

Dziś wystartowała też nowa oferta, w w ramach której światłowód do 8 Gb/s jest dostępny dla nowych klientów z abonamentem 0 zł przez 6 miesięcy. Podane ceny dotyczą umów na 24 miesiące i mają wliczone rabaty. Szczegóły opłat dostępne są na stronach Orange.