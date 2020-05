Ciemny motyw w aplikacjach Google na iOS to jakaś loteria lub żart

W przypadku iPhone’a aplikacja główna Google, Mapy Google czy Dokumenty Google nadal będą świecić w ciemności jasnym tłem. Na przestrzeni ostatnich tygodni zauważyłem, że Zdjęcia Google, Kalendarz Google i przeglądarka Chrome doczekały się ciemnego motywu, co było miłym zaskoczeniem. Nie używam nagminnie trybu ciemnego w iOS (tylko po zmroku), dlatego nie zawsze mam z nim styczność we wszystkich aplikacjach na każdym urządzeniu – umyślnie uruchamiałem go w ostatnich tygodniach także i za dnia, by być na bieżąco z aktualizacjami w aplikacjach Google. Na iPadzie sprawa toczy się własnym torem, bo jak wspomniałem Gmail ciemny motyw posiada i można z niego korzystać, ale Zdjęcia Google i Chrome oferowały go jeszcze wcześniej niż na iPhonie. Co ciekawe, Kalendarz Google na iPadzie wciąż pozostaje bez ciemnego motywu.

Wszystko to mogłoby mnie dziwić i irytować jeszcze bardziej, gdybym nie miał na co dzień styczności z platformą Google, czyli Androidem. Pomimo wdrożenia trybu ciemnego do tego systemu kilka miesięcy temu, Google nie przygotowało jeszcze ciemnych wersji wszystkich swoich aplikacji. Co więcej, korzystanie z niego na co dzień wcale nie jest tak wygodne, jak mogłoby się wydawać, bo jeśli zechcemy polegać na nim tylko o konkretnych porach, to przy każdym przełączeniu motywu czeka nas… manualna zmiana koloru klawiatury systemowej (Google).

Tryb ciemny w Gboard na iOS działa lepiej niż na Androidzie

Google nie do końca radzi sobie z ciemnym motywem na własnej platformie

Tryb ciemny może aktywować się po zachodzie Słońca i pozostanie aktywny aż do wschodu, ale po otwarciu aplikacji, która go wspiera moim oczom ukazywała się jasna klawiatura. W tej chwili Gboard automatycznie nie przełączy się na tryb ciemny na Androidzie, nawet jeśli w ustawieniach systemu będzie takowy aktywowany, a aplikacja wyświetlana na ekranie będzie go wspierać. Przykład widzicie na zrzucie ekranu powyżej, natomiast w Internecie można znaleźć poradniki, które umożliwiają nieco naokoło taki brak nadrobić. W przypadku iOS-a, gdzie z Gboarda korzystam cały czas, wszystko działa jak należy.

Niektóre rzeczy wychodzą lepiej Google, inne Apple czy Microsoftowi. Ten ostatni całkiem nieźle poradził sobie z trybem ciemnym w Windows 10 (choć wciąż brakuje mi automatycznego przełączania np. o zmroku), natomiast najlepiej wyszło to Apple w iOS 13 i macOS, gdzie interfejs i systemowe aplikacje były gotowe na czas. Google zalicza opóźnienia, brak spójności pomiędzy aplikacjami z niejasnych powodów i wygląda na to, że nawet Facebook zdąży zaktualizować swoje aplikacje prędzej, niż oni.

