Facebook jako firma już od jakiegoś czasu prowadzi działania, zmierzające do tego, by we wszystkich tworzonych przez nią aplikacjach dostępny był tryb ciemny. Dlatego też przyjaźniejszym dla oczu schematem kolorystycznym możemy cieszyć się nim m.in. w Messengerze czy na Instagramie. W związku z tym dziwi fakt, że trybu ciemnego brakuje w sztandarowej aplikacji, czyli w samym Facebooku. Ba, ostatnio zawitał on już nawet na desktopową wersję serwisu, przy okazji wdrożenia nowego, dość kontrowersyjnego interfejsu. Nie widzę więc żadnego powodu, dla którego firma tak długo zwlekała z wdrożeniem go w wersji mobilnej. Najnowsze przecieki potwierdzają jednak, że już niedługo możemy spodziewać się trybu ciemnego także na Androidzie i iOS.

Screeny, które wyciekły do sieci potwierdzają, że nowy wygląd aplikacji będzie nieco inny, niż większość z nas się spodziewała. Tło nie będzie bowiem kompletnie czarne. Jak widać, interfejs został zbudowany na skalach szarości.

I'm not a big fan of the black dark mode (#AMOLED friendly) so I really like the new #Facebook dark theme 😍

It is currently hidden and it is still in development so there are some small graphic glitches to be corrected but it is already well under way! 😁 pic.twitter.com/UZ7jjP3iHb

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 6, 2020