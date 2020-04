W tej maseczce odblokujesz telefon, a Apple poprawia Face ID w iOS – potrzeba matką wynalazków

„Project uSmile:-)” to nazwa robocza tego przedsięwzięcia. Nie wiemy jeszcze, kiedy można spodziewać się wprowadzenia nowej maseczki do sprzedaży, ale rendery produktu już teraz mogą napawać optymizmem. Maska posiada wymienny filtr N95, wiatraczek wentylacyjny, wbudowaną lampę UV, a przezroczyste elementy na froncie maseczki sprawiają, że nasz uśmiech (lub inny grymas) będą widoczne dla pozostałych.

Huami Aeri posiada lampę UV, port USB-C i wymienne elementy

Aeri, bo tak ma brzmieć oficjalna nazwa produktu, będzie wykonana z miękkich i elastycznych materiałów, co ma się przełożyć na dobre dopasowanie maseczki do twarzy i jej komfortowe noszenie. Nie będziemy jej ani prać, ani samodzielnie myć, bo wspomniane światło UV będzie dezynfekować ją w czasie, gdy maseczki nie będziemy używać i będzie podłączona do zasilania (przez port USB-C).

Polecamy: Ciekawe ile przyzwyczajeń z tego domowego zamknięcia zostanie z nami już na zawsze

Perspektywa rozbudowy maseczki o dodatkowe lub lepsze komponenty brzmi co najmniej ciekawie. W założeniu możliwe ma być skorzystanie z innych filtrów (np. tych z wiatraczkami obniżającymi temperaturę, co latem może być kluczowe), jak również wyposażenie jej w czujniki AQI, które dostarczą nam informacji o jakości powietrza, wilgotności i częstotliwości oddechów. Maseczka posiada też uchwyty na dodatkowy element zasłaniający oczy. Koncept takiej maseczki dobitnie pokazuje, że wiele firm będzie miało szansę zaistnieć odpowiadając na realną potrzebę.

iOS 13.5 ułatwi odblokowanie urządzenia jeśli macie maseczkę

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p — Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020

Tymczasem Apple w wersji beta iOS 13.5 wprowadziło usprawnienie, dzięki któremu posiadacze iPhone’ów i iPadów będą mogli łatwiej i szybciej odblokować swoje urządzenia nosząc maseczki. Niestety, działanie Face ID z maseczką na twarzy nie jest oficjalnie wspierane (choć można to podobno osiągnąć stosując różne triki), ale ekran na wpisanie kodu PIN będzie wyświetlany po prostu wcześniej.

Zobacz też: Największa sieć kin odmawia grania filmów dużego studia. Co czeka polskie kina po epidemii?

Do tej pory iOS dawał sobie kilka szans na rozpoznanie twarzy użytkownika urządzenia, przez co przejście do klawiatury numerycznej zajmowało więcej czasu. Jak widzicie na klipie powyżej, jednorazowa próba rozpoznania twarzy zakończona niepowodzeniem od razu kończy się wyświetleniem klawiszy do wpisania kodu PIN (same klawisze nie są widoczne, bo Apple zablokowało ich wyświetlanie na nagraniach z iOS-a).