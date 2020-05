…jak i codzienne użytkowanie. Używałem Samsunga Galaxy S20 Ultra, używałem Huawei P40 Pro, miałem rękach większość „pogromców flagowców” z ostatnich lat i jedyne do czego mogę przyrównać odczucia związane z wydajnością iPhone SE 2020 to najwyższe modele smartfonów Google Pixel. Taniego smartfona Apple nie da się w tej chwili przydusić, czy to aplikacjami czy grami. W przypadku elektronicznej rozrywki detale na maks, zero przycięć i w zasadzie tylko najwyższy Snapdragon zbliża się do tej wydajności, ale znowu nie znajdziecie go na razie w tym przedziale cenowym.

Zapas mocy iPhone SE 2020 to nie tylko działanie dziś, tu i teraz. Jeśli zsumować to z optymalizacją systemu, dostajemy sprzęt, który będzie wydajny przez najbliższe 4, może 5 lat. Dodajcie do tego aktualizacje oprogramowania i nowe wersje systemu, którymi Apple będzie ten model wspierał bardzo długo. W tym samym czasie konkurencja już 2-3 razy porzuci swoje telefony, a ich użytkownicy wciąż będą z nadzieją wypatrywać informacji o tym, że może ktoś się zlitował i wpisał ich telefon na listę dostawy nowej wersji systemu operacyjnego. A to też przełoży się na cenę tego modelu za tych kilka lat. Nie wiem czy zdarza Wam się sprzedawać stare smartfony, ale tylko modele jednej firmy trzymają ceny przez tak długi czas i SE 2020 nie będzie tu wyjątkiem.