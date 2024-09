To najlepszy sprzęt dla graczy. Kupisz go za ułamek ceny

Granie przenośne to już nie tylko domena konsoli Nintendo Switch. Do gry o graczy lubiących tego typu rozgrywkę dołączyły inne firmy, a szlaki "przenośnych konsolek PC" przetarła firma Valve ze swoim urządzeniem Steam Deck. Myślisz nad jego zakupem? To idealna pora!

Steam Deck sprawił, że "pececiarze" pokochali granie przenośne. Sprzęt stworzony przez Valve nieustannie zajmuje czołowe miejsce na liście bestsellerów platformy. Wraz z premierą Steam Deck OLED oferta się zmieniła, a najtańszy model LCD wyposażony w 4-rdzeniowy i 8-wątkowy procesor AMD w architekturze Zen 2 wspierany przez grafikę z 8 jednostkami obliczeniowymi w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1-1,6 GHz, 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci eMMC na dane kosztuje obecnie 1899 zł.

Wydając 2599 zł możecie kupić model OLED z 7,4-calowym ekranem o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli z obsługą HDR. Do tego nowe APU produkowane w procesie 6 nm, wsparcie dla Wi-Fi 6E, akumulator o pojemności 50 Wh, od 3 do 12 godzin rozgrywki (zależnie od uruchamianych gier) i ładowarka o mocy 45 W z kablem o długości 2,5 m. Steam Deck OLED za 3099,00 zł to 1 TB pamięci wewnętrznej, futerał z wyjmowaną wkładką, zestaw profilu Steam, ekskluzywny film przy uruchamianiu, ekskluzywny motyw wirtualnej klawiatury.

Steam Deck LCD w promocji. Przecena sprzętu do grania

Gdy Steam Deck wchodził do sprzedaży, był również sprzedawany w wariantach 64 GB i 512 GB. Firma po wprowadzeniu modeli OLED zapowiedziała jednak sukcesywne ich wycofywanie. Widać, że stany magazynowe są bardzo duże, lub te warianty nie cieszą się dużą popularność, gdyż Valve w swoim oficjalnym sklepie ponownie je przecenił. I to całkiem sporo!

Steam Deck w wersji 64 GB kosztujący normalnie 1699 zł przeceniony został na 1444,15 zł. Model ten oferuje:

64 GB eMMC SSD

Ekran LCD o przekątnej 7 cali, rozdzielczości 1280 × 800 i częstotliwości odświeżania do 60 Hz

Wi-Fi 5

Akumulator o pojemności 40 Wh; od 2 do 8 godzin rozgrywki (zależnie od uruchamianych treści)

Ładowarkę o mocy 45 W z kablem o długości 1,5 m

Futerał

Natomiast Steam Deck w wersji 512 GB w standardowej ofercie kosztuje 2099 zł. Teraz kupicie go za został na 1574,25 zł. W tej cenie znajdziecie:

512 GB SSD NVMe

Ekran LCD z wysokiej jakości antyrefleksyjnego szkła trawionego o przekątnej 7 cali, rozdzielczości 1280 × 800 i częstotliwości odświeżania do 60 Hz

Wi-Fi 5

Akumulator o pojemności 40 Wh; od 2 do 8 godzin rozgrywki (zależnie od uruchamianych treści)

Ładowarkę o mocy 45 W z kablem o długości 1,5 m

Futerał

Zestaw profilu Steam

Steam Deck w świetnej cenie. Jakie gry wybrać?

W co zagrać? Na Steam Deck zagracie w ogromną bibliotekę gier dostępnych w sklepie Steam. Kilka miesięcy temu, przy okazji Letniej Wyprzedaży, Valve zaktualizowało listę 100 najchętniej wybieranych tytułów przez graczy. Oto pierwsza 20. najczęściej wybieranych pozycji:

Baldur's Gate 3 Vampire Survivors DAVE THE DIVER Dziedzictwo Hogwartu ELDEN RING Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V Stardew Valley Red Dead Redemption 2 Hades Brotato The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Wiedźmin 3: Dziki Gon Slay the Spire Cult of the Lamb Dead Cells The Binding of Isaac: Rebirth Monster Hunter: World Persona 5 Royal

Jak widać, mamy do czynienia z samymi hitami, które doskonale odnajdują się w wersji przenośnej. Jeśli więc myślicie nad zakupem Steam Deck, na jego zakup w promocyjnej cenie macie jeszcze kilkanaście dni. Obniżka cen obowiązuje do 26 września, do godziny 19:00 czasu polskiego.