Za darmo to uczciwa cena. Popularna gra na Steam może być twoja!

Ta oferta skierowana jest do tych, którzy wybierają granie na PC i nie oczekują od nich najlepszej grafiki i ogromnych budżetów. Wymagają jednak ciekawej rozgrywki, dzięki której z przyjemnością zasiądą przed monitor i sprawdzą swoje siły interesujących tytułach. Tak jest w przypadku Astronarch, które przez kilka dnia można dostać bez płacenia ani jednej złotówki. To połączenie popularnego w ostatnich latach gatunku roguelike'ów i automatycznych bitew. Zwerbuj drużynę tajemniczych bohaterów, poruszaj się po śmiercionośnych krainach, zbieraj arsenał magicznych przedmiotów i pokonaj nowe zło zagrażające królestwu.

W grze znajdziecie:

21 unikalnych i tajemniczych bohaterów do odblokowania.

Ponad 130 mistycznych przedmiotów do twojego arsenału.

Ponad 100 spotkań bojowych, w tym 11 elitarnych wrogów i 12 bossów.

Ponad 30 intrygujących wydarzeń na mapie do odkrycia.

3 Akty zawierają 3 podobszary, każdy z różnymi wrogami i terenem.

20 przebiegłych poziomów korupcji do pokonania po pierwszym zwycięstwie.

Astronarch za darmo. Jak odebrać grę na Steam?

Co zrobić, by otrzymać Astronarch za darmo na Steam? Wystarczy odwiedzić sklep Fanatical, który jest popularnym miejscem sprzedającym legalnie klucze Steam – często w niższych cenach:

Naszą misją jest pomaganie graczom z całego świata w znajdowaniu niesamowitych gier w niesamowitych cenach. Fanatical pozwala szybko znaleźć to, czego szukasz, spośród ponad 10 000 oficjalnie licencjonowanych gier cyfrowych od ponad 1100 wydawców.

– mówią o sobie przedstawiciele Fanatical. Odwiedzając link do strony z ofertą Astronarch za darmo, należy zapisać się do biuletynu email (newslettera) sklepu. To warunek konieczny do spełnienie, by odebrać klucz do gry, który następnie można zrealizować na platformie Steam, pod tym linkiem. Dodając Astronarch do koszyka w Fanatical, możecie również skorzystać ze specjalnej promocji, w ramach której, za 4,40 euro otrzymacie cztery dodatkowe, losowo wybrane gry. Choć najczęściej są to mniejsze tytuły, od niezależnych twórców, mogą trafić się prawdziwe perełki, także z wysokimi budżetami, w które warto zagrać.