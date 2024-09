Od kilku miesięcy trwa w Polsce akcja mająca na celu uświadomienie wielkich wydawców, że ceny gier w naszym kraju są mocno zawyżone względem innych krajów. Krok po kroku są one odpowiednio modyfikowane i dostosowywane do naszych warunków.

Niekorzystny kurs w połączeniu z polskimi zarobkami sprawia, że gry w Polsce są nie tylko nieproporcjonalnie, ale wręcz - absurdalnie drogie, w porównaniu do innych krajów. Dlatego też media poświęcone tematyce gier (w tym Antyweb) przyłączyły się do petycji o to, by Valve przyjrzało się swoim przelicznikom i zaktualizowało je tak, aby ceny dla polskich graczy były bardziej przystępne. Część graczy poszła nawet dalej, wysyłając wiadomości do poszczególnych twórców z informacją o sytuacji. Część z nich zareagowała, nie korzystając z oficjalnych przeliczników Valve, ale wyceniła swoje produkcje zgodnie z aktualnym kursem dolara.

Akcja medialna organizowana przez CD-Action, MKwadrat Podcast i serwis Łowcy Gier, o którym więcej przeczytacie tutaj i do którego również się przyłączyliśmy, przynosi efekty. Wydawcy i twórcy zmieniają ceny niektórych swoich tytułów w taki sposób, by Polscy gracze nie czuli się mocno pokrzywdzeni. W tym tygodniu zmieniła się cena jednego z nadchodzących hitów od studia Bethesda, który swoją premierę ma zaplanowaną na 9 grudnia tego roku. Chodzi oczywiście o grę Indiana Jones i Wielki Krąg, która początkowo miała być dostępna na wyłączność na platformie Xbox i PC. Na Steam, tytuł ten dostępny był w cenie 349 zł – w wersji standardowej. Ci, którzy chcieli kupić wersję Premium oferującą dodatek fabularny "Zakon Olbrzymów", 3-dniowy wcześniejszy dostęp do gry i cyfrowe bonusy, musieli wydać 499 zł. Teraz to się zmieniło. Przedstawiciele Bethesda Polska potwierdzili oficjalnie, że ceny gry w wersji na PC zostały obniżone i dostosowane do polskich warunków:

Indiana Jones i Wielki Krąg: Edycja Standardowa – 299 zł

– 299 zł Indiana Jones i Wielki Krąg: Cyfrowa Edycja Premium – 429 zł

Indiana Jones i Wielki Krąg w niższej cenie przed premierą. Nie wszyscy skorzystają z tej zniżki

Jednak nie wszystko jest takie różowe. Choć rzeczywiście Indiana Jones i Wielki Krąg będzie kosztował mniej na Steam, w oficjalnym sklepie Xbox gra wciąż kosztuje 349 zł – i to w wersji podstawowej. Co prawda mamy tu do czynienia ze standardowymi cenami gier AAA, ruch #PolishOurPrices nie ma żadnego wpływu na cennik w sklepach pokroju PlayStation Store, czy wspomnianym właśnie sklepie Xbox. Szkoda, gdyż pokrzywdzeni zostają gracze wybierający konsole.

Patrząc jednak na to, że twórcy i dystrybutorzy dostrzegają problem zawyżonych cen gier w Polsce, które często wyceniane są wyżej niż to, co muszą zapłacić mieszkańcy innych krajów. Krok po kroku cenniki są dostosowywane do naszych warunków i miło jest widzieć, że coś w tej materii się zmienia. Przed nami jeszcze jednak daleka droga, gdyż zmiana ceny pojedynczej gry to dopiero początek. Głosy rozczarowanych graczy trafiają do uszu firm, o czym przekonuje m.in. Community Manager w Bethesda Polska, który odniósł się do sytuacji ceny Indiany Jonesa i Wielkiego Kręgu w Polsce:

Co ważne, gracze, którzy zdecydowali się na zakup gry na Steam w poprzedniej cenie, mogą liczyć na zwrot. Jak go uzyskać? Różnica w cenie zostanie zwrócona automatycznie.