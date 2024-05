To może być najlepszy iOS od lat. Apple finalizuje ważną umowę

iOS 18 tuż za rogiem i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będziemy mieli – w końcu – do czynienia z prawdziwie rewolucyjnym systemem na smartfony od Apple. Złośliwi mogą jednak wyśmiewać, że gigant z Cupertino na rewolucję jak zwykle się spóźnił, bo mowa tutaj o rozwiązaniach AI, które Apple chce wdrożyć na iPhone’ach z pomocą OpenAI. Według najnowszych doniesień firmy miały dojść do porozumienia w sprawie integracji iOS z funkcjonalnościami słynnego chatbota.

Apple goni konkurencję – czas na rewolucję AI w urządzeniach z nadgryzionym jabłkiem

Boom na AI trwa już dobre dwa lata i większość dużych ryb z branży elektroniki użytkowej zdążyła zaimplementować rozwiązania sztucznej inteligencji na swoich urządzeniach. Samsung na początku roku wprowadził Galaxy AI do swoich flagowych smartfonów, ułatwiając edycję zdjęć, szybkie tłumaczenia czy wyszukiwanie treści w sieci. Honor zaś w modelu Magic6 Pro postawił na sztuczną inteligencję opartą na intencjach, a smartfon wyróżnia się funkcją Magic Portal, pozwalającą zrozumieć zachowanie użytkowników, usprawniając tym samym korzystanie z różnych aplikacji.

Źródło: Depositphotos

Apple w ostatnich latach zdążyło nas już przyzwyczaić do polityki, zakładającej obserwację konkurencji i brak pośpiechu z wdrażaniem nowych, popularnych rozwiązań. Tim Cook i spółka siłą rzeczy musieli w końcu dostosować się do trendu AI – według Bloomberga niemal pewne jest, że pierwsze efekty zobaczymy już w czerwcu tego roku.

ChatGPT w iOS 18, czyli gwóźdź do trumny Siri?

Z opublikowanego raportu wynika, że Apple finalizuje umowę z OpenAI, która pozwoli zaimplementować w iPhone’ach część rozwiązań amerykańskiego przedsiębiorstwa, wyspecjalizowanego w sztucznej inteligencji. Mowa tutaj konkretnie o wsparciu zbliżonym do tego, które oferuje ChatGPT, czyli tłumaczenie tekstów, planowanie podróży czy generowanie gotowych szablonów mailowych.

Obie strony finalizują warunki porozumienia dotyczącego korzystania z funkcji ChatGPT w systemie operacyjnym Apple iOS 18, kolejnym systemie operacyjnym dla iPhone’a. Apple prowadził także rozmowy z Google należącym do Alphabet Inc. w sprawie udzielenia licencji na chatbota Gemini. Dyskusje te nie doprowadziły do ​​porozumienia, ale są w toku – Mark Gurman

Technologia OpenAI w iPhone’ach byłaby długo wyczekiwanym powiem świeżości w systemie operacyjnym od Apple, który od lat zmienia się w zasadzie jedynie pod względem kosmetycznym, nie przynosząc innowacji wymiernie polepszających feeling korzystania z iOS. To może być także początek końca Siri w takiej formie, jaką znamy dziś. Wirtualna asystentka Apple – zwłaszcza nad Wisłą – to ciekawostka o bardzo ograniczonej przydatności, a ChatGPT zdolny jest znacznie lepiej wykonywać niemalże wszystkie zadania, do których Siri została niegdyś powołana.

Źródło: Depositphotos

Poza wspomnianymi rozwiązaniami AI iOS 18 ma przynieść także sporo zmian pod względem wizualnym. Dominować mają zaokrąglenia, przezroczyste kafle i przeprojektowane ikony – przecieki mówią także o ulepszonych i jeszcze bardziej funkcjonalnych widgetach. Więcej informacji na ten temat (oraz listę kompatybilnych urządzeń) znajdziecie we wpisie Piotra.

O tym jak iOS 18 będzie wyglądać w praktyce, przekonamy się już lada moment – bo za miesiąc – 10 czerwca. Kurtyna opadnie podczas corocznej konferencji WWDC.

Stock image from Depositphotos