Tak będzie wyglądał iOS 18. Znamy pierwsze szczegóły!

System operacyjny iOS 17 na rynku zadebiutował publicznie we wrześniu ubiegłego roku wraz z premierą iPhone'a 15. W marcu Apple wypuściło aktualizacją iOS 17.4 wprowadzającą w Unii Europejskiej niemała rewolucję – od alternatywnych sklepów z aplikacjami po zewnętrzne płatności. Jednak od dłuższego czasu widać, że iOS aż tak bardzo się nie zmienia, przynajmniej jeśli chodzi o stronę wizualną. Widżety, więcej personalizacji na ekranie blokady to za mało, by mówić o rewolucji. Ta ma szansę zawitać do iOS 18 – pod warunkiem, że uwierzymy najnowszym plotkom i przeciekom, które przeczą dotychczasowej narracji mówiącej o tym, że Apple nie wywróci do góry nogami przyzwyczajeń użytkowników.

iOS 18 w nowych barwach. Czy czeka nas rewolucja?

Źródło: MacRumors

iOS 18 miał skupić się przede wszystkim na rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji, co pozwoli Apple dołączyć do wyścigu AI, w którym uczestniczą już wszystkie szanujące się firmy technologiczne i producenci sprzętu elektronicznego. Wygląda jednak na to, że wraz z z nowym systemem, jego użytkownicy będą musieli przyzwyczaić się do nowego interfejsu. Według źródeł MacRumors, które do redakcji przesłały zrzut ekranu z aplikacji Aparat, w tym roku czeka nas spore odświeżenie wyglądu iOS. Ten ma bazować na tym, co już teraz oferuje visionOS – system dla gogli Apple Vision Pro. Przezroczyste kafle, zaokrąglenia i nowe ikony. Informacje te ma również potwierdzać serwis The Verifier, który już w lutym informował, że iOS 18 i iPadOS 18 czerpać będą garściami z interfejsu graficznego visionOS.

iOS 18. Kompatybilne urządzenia

Interfejs visionOS

Przy okazji warto przypomnieć, na których iPhone'ach będzie można zainstalować iOS 18. Wszystkie dotychczasowe plotki i przecieki wskazują, że Apple w tym roku udostępni aktualizację dla wszystkich modeli, które obecnie działają pod kontrolą iOS 17. To z pewnością miła niespodzianka dla użytkowników starszych iPhone'ów, które na rynku pojawiły się przed 2020 r. iOS 18 będzie działał na:

iPhone X R

iPhone X S , X S Max

, X Max iPhone 11

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini

iPhone 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus

iPhone 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus

iPhone 15 Pro, 15 Pro Max

oraz

iPhone SE (2. generacji)

iPhone SE (3. generacji)

Wygląda więc na to, że wszyscy będą zadowoleni. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje iOS 18 mogą działać na starszych urządzeniach – dotyczy to zarówno funkcji aparatu, jak i niektórych rozwiązań wymagających bardziej skomplikowanych obliczeń. Czy to oznacza, że dostęp do Sztucznej Inteligencji będzie dostępny tylko na nowszych modelach? Niewykluczone, jednak na konkretne informacje i potwierdzenie tych doniesień musimy jeszcze trochę poczekać

Wszystko wyjaśni się już na początku czerwca. Apple zapowiedziało, że tegoroczna odsłona WWDC rozpocznie się 10 czerwca i potrwa kilka dni. To w dniu otwarcia, w czasie specjalnej prezentacji, pokazane zostaną najnowsze wersje systemów operacyjnych. iOS 18, iPadOS 18, nowy macOS, watchOS, tvOS i visionOS. Zapowiada się ciekawe widowisko. Niewykluczone też, że Apple zaprezentuje też nowe urządzenia – choć zapewne będą to komputery Mac.