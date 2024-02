HONOR Magic6 Pro stawia na sztuczną inteligencję opartą na intencjach

W Barcelonie rozpoczynają się właśnie targi MWC, a to oznacza, że na rynek trafią też nowe smartfony. Jednym z takich modeli będzie HONOR Magic6 Pro z systemem MagicOS 8.0 oraz funkcjami sztucznej inteligencji opartej na intencjach.

HONOR Magic6 Pro

Najnowszy smartfon z flagowej linii Magic, HONOR Magic6 Pro oferuje poprawiony system aparatów, lepszą wydajność oraz korzysta ze sztucznej inteligencji. Marka zaprezentowała też nową wersję swojej nakładki systemowej MagicOS 8.0 opartej na Androidzie, która korzysta z potencjału AI i po raz pierwszy w branży wprowadza interfejs oparty na intencjach użytkownika. Dzięki temu HONOR zmienia doświadczenia, prezentując nowe sposoby na interakcję ludzi z inteligentnymi urządzeniami. W smartfonie pojawiają się specjalne, nowe funkcje - Magic Capsule oraz Magic Portal.

Po dotknięciu paska powiadomień w górnej części ekranu Magic Capsule rozszerza się, oferując dodatkowe informacje. Magic Portal wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby zrozumieć zachowanie użytkowników, usprawniając tym samym korzystanie z aplikacji. Nowa funkcja potrafi rozpoznać adres z wiadomości i przekierować użytkownika do Google Maps. W przypadku zakupów online Magic Portal pozwala przenieść użytkownika do sklepu z produktem na podstawie zdjęcia. Dzięki współpracy z partnerami i twórcami Magic Portal obsługuje ponad 100 najpopularniejszych aplikacji, zapewniając płynną obsługę na różnych platformach.

„Wkraczając w erę sztucznej inteligencji, firma HONOR zobowiązała się do dostarczania innowacji stworzonych z myślą o ludzkich potrzebach, które zapewniają wyjątkowe wrażenia. To wszystko, aby zaspokoić oczekiwania naszych konsumentów" - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR Device Co.

Lepsze aparaty i odporniejsza obudowa

Wedle zapowiedzi, Magic6 Pro posiada ulepszony system aparatów Falcon Camera wspierany przez sztuczną inteligencję. Zaawansowany algorytm HONOR AI Motion Sensing Capture przewyższa poprzednią generację, obejmując szerszy zakres sportów i aktywności, takich jak skoki, taniec i sztuki walki, dzięki czemu idealnie nadaje się do rejestrowania najciekawszych momentów podczas wydarzeń sportowych. Dodatkowo najnowszy system aparatów wprowadza teleobiektyw z sensorem o rozdzielczości 180 MP (f/2.6, OIS) z 2,5-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym. HONOR Magic6 Pro posiada również aparat ultraszerokokątny z sensorem o rozdzielczości 50 MP (f.2.0, EIS) i aparat główny (również 50 MP) ze zmienną przysłoną (f/1.4 i f/2.0, OIS), aby uchwycić szybkie momenty z wyjątkową wyrazistością bez utraty szczegółów.

Smartfon posiada też niezwykle odporne szkło ekranowe HONOR NanoCrystal Shield. Zostało ono zweryfikowane przez firmę SGS pięciogwiazdkowym certyfikatem odporności szkła na upadki w różnych scenariuszach. Wyświetlacz wykorzystuje zaawansowane materiały z 50% poprawą gęstości kryształów, co zwiększa jego możliwości pochłaniania wstrząsów nawet 10-krotnie w porównaniu do zwykłego szkła. Zastosowany w tym modelu panel AMOLED o przekątnej 6,8 cala charakteryzuje się niskim poborem mocy i zastosowaniem technologii LTPO Eye Comfort do aktywnego zarządzania odświeżaniem.

Najwyższa wydajność i szybkie ładowanie

HONOR Magic6 Pro jak przystało na flagowca, wykorzystuje platformę Snapdragon 8 Gen 3, oferując dzięki temu 30% wzrost wydajności procesora i 25% wzrost wydajności układu graficznego. Dzięki Qualcomm AI Engine, funkcje sztucznej inteligencji w modelu Magic6 Pro są teraz obsługiwane z wyjątkową płynnością i stabilnością, osiągając poprawę o 98% w porównaniu do poprzednich modeli. Mając na uwadze, jak ważna jest dla użytkowników wytrzymała bateria, HONOR zastosował w smartfonach innowacyjne technologie w zakresie budowy ogniw, czerpiąc inspiracje z branży motoryzacyjnej. Dzięki zastosowaniu kompozytu krzemowo-węglowego drugiej generacji z chipsetem HONOR E1, znacząco poprawiono zarządzenie energią.

Bateria o pojemności 5600 mAh wykazuje świetną wydajność w niskich temperaturach. Użytkownicy mogą odtwarzać wideo z YouTube przez 81 minut nawet w temperaturze -20°C przy zaledwie 10% poziomie naładowania baterii. Ponadto, dzięki mocy ładowania wynoszącej aż 80W przy pomocy przewody i 66W bezprzewodow dzięki technologii HONOR Wireless SuperCharge, użytkownicy mogą naładować smartfona do 100% w zaledwie 40 minut. Więcej informacji na temat ceny tego modelu oraz jego dostępności w sklepach pojawi się w późniejszym czasie.