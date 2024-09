Czy to odpowiedź Marvela na film DC "Legion Samobójców"? Zobaczcie zwiastun i poznajcie datę premiery "Thunderbolts*".

Marvel zaprezentował właśnie zwiastun swojego najnowszego filmu “Thunderbolts*”, który zadebiutuje w kinach 2 maja 2025 roku. Film opowiada o grupie antybohaterów, którzy wykonują misje dla rządu USA. Reżyserem filmu jest Jake Schreier, a scenariusz napisali Eric Pearson, Lee Sung Jin i Joanna Calo. W obsadzie znaleźli się m.in. Sebastian Stan jako Bucky Barnes, Hannah John-Kamen jako Ghost, Wyatt Russell jako John Walker, Julia Louis-Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine, Florence Pugh jako Yelena Belova, David Harbour jako Red Guardian, Olga Kurylenko jako Taskmaster, Harrison Ford jako Thaddeus Ross oraz Lewis Pullman i Geraldine Viswanathan.

Fabuła "Thunderbolts*" skupia się na grupie antybohaterów, którzy zostają zrekrutowani do wykonywania niebezpiecznych misji dla rządu. W skład zespołu wchodzą postacie znane z wcześniejszych filmów Marvela, takie jak Bucky Barnes, Yelena Belova czy Red Guardian. Każdy z członków zespołu ma swoje unikalne umiejętności i motywacje, co prowadzi do wielu konfliktów i napięć w grupie.

Thunderbolts - zwiatun i data premiery nowego filmu Marvela

Zwiastun, który właśnie się ukazał, pokazuje sporo dynamiczych scen akcji, w tym pościgi, walki i liczne efekty specjalne, a także niemało humoru. Widzimy w nim, jak Bucky Barnes próbuje zjednoczyć zespół, mimo różnic i konfliktów między jego członkami. Zwiastun sugeruje również, że "Thunderbolts*" mogą być manipulowani przez siły zewnętrzne, co dodaje dodatkowego napięcia fabule. Co oznacza gwiazdka w tytule? Zapewne podczas seansu się dowiemy.

W 2024 roku od Marvela zobaczyliśmy już m.in. "Deadpool & Wolverine" i "To zawsze Agatha" od Disney'a, a niedługo do kin trafi "Venom: The Last Dance" od Sony. W 2025 roku, oprócz "Thunderbolts", na ekrany trafią "Captain America: Brave New World" oraz "Blade". Marvel kontynuuje również rozwijanie swoich seriali animowanych, takich jak "X-Men '97" i trzeci sezon "What If…?", które debiutowały w w 2024 roku.