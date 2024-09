Dwie ogromne gwiazdy w jednym filmie! Premiera lada moment!

Reagan

Ronald Reagan był 40. prezydentem Stanów Zjednoczonych, który pełnił urząd w latach 1981-1989. Film w reżyserii Seana McNamary, oparty na książce Paula Kengora "The Crusader: Ronald Reagan and the Fall of Communism", opowiada historię życia prezydenta USA, od jego dzieciństwa w Illinois, przez karierę aktorską w Hollywood, aż po prezydenturę i kluczową rolę w zakończeniu zimnej wojny. Narracja prowadzona jest przez byłego agenta KGB, Viktora Petrovicha, który wspomina swoje zadania związane z obserwacją Reagana. W filmie występują Dennis Quaid jako Ronald Reagan, Penelope Ann Miller jako Nancy Reagan, Jon Voight jako Viktor Petrovich, Mena Suvari jako Jane Wyman oraz Lesley-Anne Down jako Margaret Thatcher.

W kinach od 27 września

Samotne wilki

Reżyserem i scenarzystą jest Jon Watts, znany z pracy nad filmami z serii "Spider-Man". Fabuła skupia się na dwóch rywalizujących ze sobą "załatwiaczach", Nicku i Jacku, granych przez Brada Pitta i George’a Clooneya. Obaj zostają wezwani do zatuszowania skandalu z udziałem prominentnej nowojorskiej polityczki. W trakcie jednej burzliwej nocy muszą odłożyć na bok wzajemną niechęć i swoje ego, aby dokończyć zadanie. W obsadzie filmu znajdują się również Amy Ryan jako Margaret, Austin Abrams jako Kid oraz Poorna Jagannathan jako June.

Na Apple TV+ od 27 września

Lęk

Dramat, który opowiada historię dwóch sióstr, Małgorzaty i Łucji, granych przez Magdalenę Cielecką i Martę Nieradkiewicz. Małgorzata jest zorganizowaną i zdecydowaną kobietą, która poświęciła wszystko dla swojej kariery. Z kolei Łucja, jej młodsza siostra, jest jej zupełnym przeciwieństwem – spontaniczna, wiecznie poszukująca swojego miejsca w życiu, spełniająca się jako matka. "Lęk" to historia o skomplikowanych relacjach rodzinnych, różnicach charakterów i życiowych wyborach, które wpływają na losy bohaterów.

Na CANAL+ online od 25 września

Frasier (2024) 2. sezon

Drugi sezon kontynuuje historię znanego psychiatry, Dr. Frasiera Crane’a, który powraca do Bostonu, aby na nowo połączyć się ze swoim synem, Frederickiem, teraz strażakiem. W tej odsłonie Frasier, grany przez Kelsey’ego Grammera, staje przed nowymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i osobistymi. Jako wykładowca gościnny na Harvardzie, Frasier musi balansować między swoją karierą a próbami naprawienia relacji z synem.

Na SkyShowtime od 23 września

Stamtąd 3. sezon

Dalsza część mrożącej krew w żyłach opowieść o tajemniczym miasteczku, z którego nie ma ucieczki. Mieszkańcy, którzy zostali uwięzieni w tym przerażającym miejscu, nadal próbują znaleźć sposób na wydostanie się, jednocześnie stawiając czoła coraz bardziej niebezpiecznym zagrożeniom. W trzecim sezonie, szeryf Boyd Stevens, grany przez Harolda Perrineau, staje przed nowymi wyzwaniami, gdy odkrywa kolejne warstwy tajemnic otaczających miasteczko.

Na Max od 26 września

Nikt tego nie chce

Komedia romantyczna stworzona przez Erin Foster, serial opowiada historię Joanne, agnostycznej prowadzącej podcast, oraz Noaha, niekonwencjonalnego rabina. Joanne, grana przez Kristen Bell, znaną z ról w "Veronica Mars" i "The Good Place", to otwarta i wygadana kobieta, która spotyka Noaha, granego przez Adama Brody’ego, znanego z "Newport Beach" i "Rozterek Fleishmana", na imprezie. Ich natychmiastowe połączenie wydaje się przeczyć prawom prawdopodobieństwa, a ich związek staje się równie nieprawdopodobny, co burzliwy.

Na Netflix od 26 września

Skandal w królewskim stylu

Serial opowiada historię Emily Maitlis, dziennikarki BBC, która przeprowadziła słynny wywiad z księciem Andrzejem, księciem Yorku, w 2019 roku. Wywiad ten stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych momentów w historii brytyjskiej telewizji, ze względu na pytania dotyczące powiązań księcia z Jeffreyem Epsteinem i Virginią Giuffre. Serial skupia się na przygotowaniach do wywiadu, samej rozmowie oraz jej konsekwencjach zarówno dla księcia, jak i dla dziennikarki. Produkcja jest duchowym następcą wcześniejszych serii "Skandal w brytyjskim" i "Skandal w angielskim stylu".

Na Max od 24 września