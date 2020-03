Tesla Y – pierwsze egzemplarze niedługo dotrą do właścicieli. Dla Volkswagena to nie jest dobra wiadomość

Dzięki potwierdzeniom zamówień pojawiły się też pierwsze numery VIN. Na ich podstawie specjaliści próbują oszacować wielkość pierwszej transzy dostaw. Ponieważ te zawierają się w puli pomiędzy XXX400 a XXX800, wygląda na to, że może ona wynosić około 400 szt. Według informacji podanych przez producenta regularne dostawy powinny rozpocząć się od połowy kwietnia.

Wydaje się, że nie jest to szczególnie dobra wiadomość dla „starych” motoryzacyjnych wyjadaczy. Najgroźniejszy konkurent dla popularnych Tesli, VW ID.3 jest trapiony usterkami oprogramowania i chodzą słuchy, że jego premiera może zostać opóźniona. Wszyscy producenci korzystający z ogniw produkowanych przez LG Chem, borykają się z problemem zbyt małego wolumenu produkcji oferowanego przez tę firmę. A nie można zapomnieć o tym, że bardzo wiele chorób wieku dziecięcego dopiero przed nimi.

Wraz z debiutem Tesli Y wchodzimy w najciekawszy okres walki pomiędzy starym a nowym przemysłem motoryzacyjnym. Wydaje się, że dość popularna opinia o tym, że Tesla istnieje dopóty dopóki za rynek EV na poważnie nie wezmą się doświadczeni producenci, jest całkowicie błędna. Doświadczenie w produkcji klasycznych samochodów, tylko w niewielkim stopniu przekłada się na wartość w świecie elektryków. Te, będąc jeżdżącymi komputerami, bazują bardziej na umiejętności odpowiedniego przygotowania systemów elektronicznych kontrolujących pracę samochodu, niż na prozaicznych sprawach związanych z tłoczeniem blach czy montażem foteli.

Oczywiście nie jest tak, że można te sprawy lekceważyć. Epopeja z wdrażaniem Modelu 3 wyraźnie pokazała, że Musk nie docenił tej sfery. Niemniej, wydaje się, że te problemy zostały już pokonane. Za to strategiczne technologie dla tego biznesu, są już w Tesli opanowane i to oni mogą odgrywać przed resztą mistrza w swoim fachu. Problemy VW, Audi czy Jaguara wyraźnie pokazują, że pomimo dziesiątek lat na rynku, muszą uczyć się tego biznesu od nowa. Jeśli tego nie zrobią, może czekać ich los Nokii czy BlackBerry, których przemodelowanie rynku i technologii przez iPhone’a błyskawicznie wywaliło z rynku. A gdzieś w tle widać przecież i inne przewagi wypracowane przez Muska, takie jak odmienny, lepiej skalowalny i mniej uzależniony od zewnętrznych dostawców system produkcji czy własne zaplecze badawczo-rozwojowe dotyczące baterii (nie tylko spółka z Panasonic, ale także zakup firmy Maxwell).

The Model Y imo is a closer competitor to the SQ5 than the Q5 because of it's driving dynamics and performance. Here's how the Model Y compare to the Audi SQ5 relative to the Jay scale. #ModelY #Tesla #YangGang #math #JayYu4Scale pic.twitter.com/O6fUoXK9xF

— Jay Yu (@jayzilla711) March 8, 2020