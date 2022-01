Cybertruck od Tesli nie trafi w tym roku do pierwszych klientów. Tak wynika z najnowszych informacji sugerujących, że firma zdecydowała się na opóźnienie premiery by móc zareagować na rosnącą konkurencję.

Ostatnio o ciężarówce Cybertruck Tesli pisaliśmy w kontekście cybergwizdka, którym Elon Musk chciał chyba udobruchać wszystkich czekających na nowy samochód amerykańskiej firmy. Wyśmiewając ściereczkę Apple zachęcał do kupowania gwizdka, którego kształt wzorowany jest właśnie na ciężarówce. A co się dzieje z samym pojazdem? Routers podaje, że Tesla zdecydowała się na opóźnienie wprowadzenia go do sprzedaży. I to aż do przyszłego roku. Produkcja miałaby ruszyć pod koniec pierwszego kwartału 2023 r.

Powód? Źródła zbliżone do Tesli podają, że firma zdecydowała się na opóźnienie premiery ze względu na zmiany niektórych elementów i funkcji, jakie mają pojawić się w elektrycznym samochodzie Cybertruck. Ma to pozwolić uzyskać lepszy produkt zachęcający klientów do zakupu właśnie tego modelu. A w obliczu stale rozwijającej się oferty innych firm, ta od Tesli musi być dużo lepsza. A konkurencja nie śpi. W ostatnich dniach Ford poinformował o podwojeniu produkcji ich ciężarowego samochodu F-150 Lightning. Do końca roku z linii produkcyjnych ma zjechać do 150 tysięcy sztuk.

Cybertruck z poślizgiem. Z linii produkcyjnej może zjechać dopiero w przyszłym roku

Tesla nie opowiedziała na pytania agencji, nie opublikowała też żadnego stanowiska. Nie da się jednak ukryć, że coś może być na rzeczy. Jeszcze jakiś czas temu na stronach producenta poświęconych elektrycznemu samochodowi Cybertruck widniała informacja, że będzie go można skonfigurować już w 2022 r. Dziś informacji tej już nie ma, co może potwierdzać, że ciężarówka zjedzie z linii produkcyjnej dopiero w przyszłym roku.

Cybertruck będzie produkowany w fabryce w Austin, w stanie Teksas. W tej samej, w której jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie linia produkcyjna dla modeli Y. Najnowsze informacje wskazują że ma to nastąpić jeszcze przed końcem tego miesiąca.