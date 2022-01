Tesla sprzedała (prawie) milion aut w 2021 i to pomimo braku półprzewodników

Sprzedaż Tesli w 2021 wystrzeliła, podwajając wynik z 2020. To wróży bardzo dobrze, jeżeli chodzi o przyszłość marki.

Przez lata mówiło się o Tesli jako o producencie samochodów, któremu bardzo dobrze idzie w kwestii marketingu, ale już nieco gorzej w kwestii dostarczania samych pojazdów. Jednak te czasy wydają się być już dawno za Teslą i od jakiegoś czasu przedsiębiorstwo Elona Muska jest na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o produkcję i sprzedaż. W 2020 roku sprzedali 499,550 samochodów elektrycznych, zbliżając się o włos do magicznej granicy pół miliona pojazdów. W tym roku korporacja osiągnęła wzrost o którym marzy każdy inny producent. Sprzedaż wzrosła praktycznie dwukrotnie i dziś Tesla nie sprzedaje już o tyle mniej pojazdów co jej "regularni" konkurenci.

Tesla z wynikiem prawie miliona samochodów kończy 2021 rok

2021 w branży motoryzacyjnej był bardzo trudnym okresem. Wiele fabryk musiało ograniczyć bądź wstrzymać produkcję, ze względu na brak półprzewodników. Kryzys ten dalej trwa i dotyka wszystkich, w tym też Teslę, która z tego względu sprzedaje część samochodów w uboższej wersji wyposażenia. Nie zmienia to jednak faktu, że zapotrzebowanie na samochody producenta rośnie i Tesla w 2021 roku sprzedała 936,172 samochodów, z czego jedną trzecią w ostatnim kwartale. I to pomimo tego, że sprzedaż najdroższych modeli (X i S) spadła o ponad połowę (z 57 tysięcy do 24 tys.).

Oczywiście, nie wiadomo, czy producent byłby w stanie utrzymać takie tempo wzrostu w 2022. Milion samochodów to około połowa tego ile rocznie zjeżdża z taśmy pojazdów marki BMW i 1/5 marki Honda. Do grupy VW ( ponad 9 mln) jest oczywiście daleko, ale już milion sprzedanych pojazdów pozwala z optymizmem patrzeć Muskowi w przyszłość. Nawet w Polsce Tesle zaczynają być coraz częściej widywane na ulicach i dziś nie wzbudzają już takiego entuzjazmu jak jeszcze niedawno, kiedy z dumą ogłaszano pierwszą Teslę-taksówkę.

Jaki wróżycie 2022 dla Tesli?

