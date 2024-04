W czerwcu ubiegłego roku do Polski zawitało chińskie Temu i w zaledwie trzy miesiące przyciągnęło uwagę prawie 10 mln użytkowników. To znacznie szybciej niż Shopee, które zdecydowało się zamknąć swój biznes w Polsce, mimo faktu, że platformie udało się pokonać Aliexpress w naszym kraju. Jednak Temu idzie po więcej i widać, że doskonale odnalazło się w naszym kraju. I to mimo faktu, że wciąż ma problemy z dostosowaniem się do prawa wynikającego z dyrektywy Omnibus, o której w lutym pisał Grzegorz.

Już kilka miesięcy temu pisaliśmy, że mocna kampania marketingowa – głównie w mediach społecznościowych – przyniosła tej platformie wymierne korzyści. Ostatnie miejsce na podium, z prawie 10 mln odwiedzających (dane Gemius/PBI dla serwisu Wirtualne Media), jest już nieaktualne. Przed Temu jest tylko Allegro, które na ten moment nie ma żadnych powodów do obaw. To wciąż najpopularniejszy serwis e-commerce, z którego w marcu korzystało prawie 20 mln użytkowników.

Temu pnie się do góry. Ale do Allegro wciąż daleko

Jak informuje serwis Wiadomości Handlowe na podstawie danych Mediapanel Gemius/PBI za ostatnie miesiące, Temu może pochwalić się w Polsce liczbą odwiedzających na poziomie przekraczającym 14 milionów. Firmie udało się ponownie przekroczyć ten próg po nieznacznym spadku, jaki odnotowano w lutym, gdzie do sklepu zajrzało nieco ponad 13,6 mln klientów. Te liczby są jak do tej pory nieosiągalne dla zamykającego podium Media Expert, które w zeszłym miesiącu miało ok. 11,7 mln odwiedzających. Pełne zestawienie dotyczące liczby użytkowników serwisów oferujących zakupy online w Polsce dostarczone przez Mediapanel Gemius/PBI i opublikowane przez Wiadomości Handlowe znajdziecie poniżej.

Serwis zwraca jednak uwagę, że badanie dotyczy liczby i udziału osób, które odwiedzają sklepy poprzez ich strony internetowe lub aplikację. Nie jest to liczba użytkowników serwisów internetowych czy zarejestrowanych na nich kont.