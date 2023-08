Telegram świętuje 10. urodziny i wprowadza funkcję, którą znają wszyscy

Telegram ma powody do domu - ponad 800 milionów aktywnych użytkowników i 10 lat na rynku. Komunikator, choć przez niektórych mocno krytykowany, stale się rozwija i zyskuje nowe funkcje - także takie, które wymagają płatnej subskrypcji. Co nowego pojawia się w nowej wersji?

W czerwcu 2022 r. twórcy komunikatora ogłosili, że mają już ponad 700 mln aktywnych użytkowników na całym świecie. Informacja ta zbiegła się z wprowadzeniem do aplikacji płatnej subskrypcji o nazwie Telegram Premium. Płacąc kilkanaście złotych miesięcznie (kwota ta różni się w zależności od systemu - od 13,79 zł do 17,99 zł) otrzymujemy dostęp do podwójnych limitów kanałów, folderów, przypięć, publicznych linków, czterech dodatkowych kont, konwersji głosu na tekst, szybszego pobierania plików, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, animowanych emoji i innych funkcji. Jest tego naprawdę sporo i jeśli chcecie wspomóc twórców i otrzymać dodatkowe bonusy, warto rozważyć subskrypcję.

Telegram nie zapomina jednak o tych użytkownikach, którzy za usługi Premium płacić nie chcą. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w komunikatorze pojawiły się setki nowości, które wydeptały ścieżki dla konkurencji, która chętnie sięga po rozwiązania debiutujące w Telegramie. Jednak i Telegram inspiruje się tym, co cieszy się popularnością w innych komunikatorach i aplikacjach społecznościowych. Relacje i inne krótkie formy ekspresji cieszą się popularnością wszędzie - już nie tylko na Tik Toku, który mimo kontrowersji i wzmożonych kontroli w wielu krajach, jest w tym temacie bezkonkurencyjny.

Instagram, YouTube i wiele innych - wszędzie znajdziemy różniej maści "storiski", których oglądanie zajmuje nam znacznie dużo więcej czasu niż tradycyjne przeglądanie postów ze zdjęciami i filmikami. Najwyraźniej wszyscy chcemy mieć dostęp do różnych relacji - już nie tylko w aplikacjach społecznościowych. Swój własny pomysł na tego typu treści realizowali ostatnio twórcy komunikatora Signal, wierzący, że to właśnie Relacje przyciągną nowych użytkowników, a dotychczasowi otrzymają dodatkowe formy ekspresji. Teraz z własnym pomysłem startuje Telegram, który funkcję relacji zapowiadał już kilka miesięcy temu.

10 lat Telegrama i nowości w jubileuszowej wersji komunikatora

Relacje znajdują się w rozwijanym nagłówku na górze ekranu - dzięki czemu wciąż można bez większego problemu widzieć pełną wysokość listy czatów i folderów. Podczas wyświetlania relacji można skorzystać z dodatkowych funkcji: udostępnić ją innym osobom, wysłać prywatną odpowiedź lub zareagować - jedno dotknięcie ekranu to ♥️, przytrzymanie ekranu pozwoli na wybór jednej z setek innych reakcji - znamy to doskonale z innych aplikacji. Jeśli nie chcemy oglądać relacji konkretnych kontaktów, można je ukryć, przenosząc do zarchiwizowanych czatów.

Wraz z wprowadzeniem relacji do Telegrama w jubileuszowej wersji o numerku 10.0.0, twórcy aplikacji oddają w ręce użytkowników dodatkowe narzędzia umożliwiające spersonalizowanie doświadczenia związanego z ich udostępnianiem, zarządzaniem i kontrolą. Jedną z najpopularniejszych, w ostatnim czasie, funkcji jest możliwość nagrywania krótki wideo przednią oraz tylną kamerą jednocześnie. Relacje "trybu podwójnego aparatu" pozwalają uchwycić ciekawe ujęcia oraz nasze reakcje na otaczający nas świat. Relacje są w pełni kompatybilne z edytorem multimediów dostępnym w komunikatorze. Mowa jest tu o dodawaniu tekstu, rysunków, naklejek lub oznaczania lokalizacji.

W relacjach mogą pojawiać się podpisy, w których pojawia się dłuższy opis, oznaczeni znajomi lub linki. A co z kwestiami prywatności? W zależności od ustawień, relacje mogą być wyświetlane wszystkim, kontaktom, bliskim znajomym i wybranym kontaktom. Każda opcja może być w pełni dostosowana przez dołączenie lub wykluczenie dowolnych użytkowników. Dodatkowo, do każdej relacji można ustawić czas wyświetlania: 6, 12, 24 lub 48 godzinach. Jest też coś dla posiadaczy Telegram Premium. Użytkownicy płatnej wersji komunikatora otrzymają dodatkowe narzędzia związane z relacjami, w tym Tryb ukrycia, który wymazuje ich wyświetlenia relacji z ostatnich 5 minut i ukrywa je przez następne 25 minut.