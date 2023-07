Jak dziś radzą sobie "starzy giganci Internetu"? Oto usługi, które kiedyś dominowały na rynku

Jak obecnie radzą sobie (nie tylko typowo zagraniczne) serwisy, które kiedyś rządziły Internetem? Zarówno nad Wisłą, jak i w innych krajach mamy bez liku przykładów, które wskazują na prawdziwych gigantów, jednak po czasie ich gwiazda przestawała już świecić tak jasno. Z jednych korzystałem bardzo mocno, z innych mniej - z pewnością jednak miały spore grona swoich fanów. I tak, do dzisiaj z nostalgią myślę o forach internetowych stawianych na PHPBB by Przemo. Świetnie korzystało mi się z protokołu Gadu-Gadu w programie AQQ. Dziś już w ogóle do niego nie zaglądam, a wcześniej robiłem to codziennie: IRC. Piękne to były czasy, zdecydowanie "inne". Ale czy lepsze? Pewnie nie - dzisiaj obsługa usług w Internecie jest zdecydowanie łatwiejsza.

Last.fm:

Last.fm był jednym z pierwszych serwisów muzycznych, który umożliwiał użytkownikom odkrywanie nowej muzyki i dzielenie się swoimi preferencjami z innymi. Kiedyś cieszył się ogromną popularnością, ale wraz z nadejściem platform strumieniowania muzyki, takich jak Spotify czy Apple Music, jego znaczenie i użytkownicy znacznie się zmniejszyli. Pomimo to, Last.fm nadal istnieje i ma swoje wiernych użytkowników, jednak nie radzi sobie już tak dobrze jak kiedyś.

Grono.net

Grono.net to polska społeczność internetowa, która powstała w 1004 roku. Była to jedna z pierwszych polskich platform społecznościowych i miała duże znaczenie w rozwoju polskiego internetu. Grono.net umożliwiało użytkownikom zakładanie kont, tworzenie profili, dodawanie znajomych oraz komunikowanie się za pośrednictwem prywatnych wiadomości, blogów i forum dyskusyjnych. W przeszłości platforma cieszyła się dużą popularnością wśród polskich internautów, szczególnie wśród studentów. Grono.net jeszcze w 2008 roku było najpopularniejszym serwisem społecznościowym w Polsce, jednak bardzo szybko musiał ustąpić miejsca Naszej-Klasie, czy też raczkującemu ówcześnie Facebookowi. W 2012 roku doszło do zamknięcia tego projektu.

Windows Live Spaces:

Windows Live Spaces był popularnym serwisem blogowym oferowanym przez Microsoft. Umożliwiał użytkownikom tworzenie i zarządzanie swoimi blogami. Niestety, w 2011 roku Microsoft ogłosił zamknięcie usługi Windows Live Spaces, a użytkownicy zostali przeniesieni do platformy WordPress.com. Obecnie Windows Live Spaces nie istnieje i nawet trudno mi ocenić, jak radziłby sobie w dzisiejszych czasach.

Tumblr:

Tumblr to serwis mikroblogowy, który zdobył popularność ze względu na swoją prostotę i możliwość tworzenia i udostępniania treści w formie tekstów, obrazów i multimediów. Tumblr przez długi czas cieszył się dużą popularnością, ale w ostatnich latach stracił na znaczeniu. W 2019 roku Tumblr został sprzedany firmie Automattic, właścicielowi WordPress.com - zanotowano po tym całkiem spory "odpływ" użytkowników. Obecnie Tumblr próbuje się odbudować i przyciągnąć nowych użytkowników - ale odrobinę słabo mu to idzie, trzeba przyznać.

Livejournal:

Livejournal to popularna platforma blogowa, która umożliwiała tworzenie i prowadzenie blogów oraz społeczność użytkowników. Kiedyś był to jeden z najważniejszych serwisów społecznościowych, zwłaszcza w Rosji i krajach postsowieckich. Doskonale pamiętam nagłówki w mediach z końca pierwszej dekady XXI. wieku: wtedy to Dmitrij Miedwiediew - ówczesny prezydent Federacji Rosyjskiej otworzył swojego bloga w tej platformie.

Wraz z pojawieniem się innych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, popularność Livejournalu znacznie spadła. Obecnie Livejournal istnieje, ale jego znaczenie jest ograniczone, a większość użytkowników przeniosła się na inne platformy.

Google+:

Google+ było próbą Google stworzenia własnej platformy społecznościowej, która miała konkurować z Facebookiem. Chociaż Google+ miało pewne innowacyjne funkcje, nie udało się osiągnąć sukcesu na miarę Facebooka. Po wielu latach prób Google ogłosiło zamknięcie Google+ w 2018 roku. Google+ zostało zamienione na Currents, skierowane bardziej do społeczności biznesowej. Trzeba jednak powiedzieć uczciwie: Google i tak udało się (nieco fartem) namieszać w gronie serwisów społecznościowych. Jak? Spójrzcie na YouTube. Owszem - to serwis contentowy - ale o silnej komponencie społecznościowej.

Kazaa:

Kazaa był jednym z pierwszych popularnych programów do wymiany plików peer-to-peer, który umożliwiał użytkownikom pobieranie i udostępnianie muzyki, filmów i innych plików. Niestety, Kazaa było również źródłem wielu problemów związanych z piractwem i ochroną praw autorskich. W wyniku licznych procesów prawnych, Kazaa zostało zamknięte i nie istnieje już jako usługa wymiany plików. Również i zmiany w postaci lepiej dostępnych treści za pomocą usług streamingowych / subskrypcji gier spowodowały, że takie usługi straciły na znaczeniu.

DirectConnect:

DirectConnect był protokołem i siecią peer-to-peer, które umożliwiały bezpośrednią wymianę plików między użytkownikami. Choć DirectConnect nadal istnieje i jest stosowany w niektórych społecznościach, jego popularność spadła z powodu rozwoju innych usług wymiany plików, takich jak BitTorrent czy Usenet.

IRC:

IRC (Internet Relay Chat) to protokół i sieć czatów, które były popularne w latach 90. i na początku XXI wieku. IRC umożliwiał użytkownikom rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym na różne tematy. Mimo że IRC wciąż istnieje i jest używany przez niektóre grupy, jego popularność spadła w wyniku pojawienia się innych platform czatowych, takich jak Discord czy Slack.

eMule:

eMule był programem do wymiany plików peer-to-peer, który zdobył popularność dzięki swojej ogromnej bazie plików i możliwości pobierania różnego rodzaju treści. Jednak wraz z rozwojem innych technologii i platform do wymiany plików, takich jak BitTorrent, popularność eMule spadła. Obecnie eMule nadal istnieje, ale nie jest już tak powszechnie używany jak kiedyś.

Soulseek:

Soulseek to serwis do wymiany plików muzycznych, który skupiał się głównie na niezależnej muzyce i artystach. Soulseek miał lojalną społeczność użytkowników, która ceniła się na jakościową muzykę i udostępnianie swoich kolekcji. Mimo że Soulseek nadal istnieje i ma swoją społeczność, nie jest już tak popularny jak w przeszłości, głównie ze względu na rozwój platform strumieniowania muzyki.

Strony warez:

Strony warez to serwisy internetowe, które udostępniały nielegalne kopie oprogramowania, filmów, muzyki i innych materiałów chronionych prawem autorskim. Wraz z zaostrzeniem działań przeciwko piractwu i rozwojem legalnych platform dystrybucji treści, takich jak Netflix, Spotify czy Steam, popularność stron warez znacznie spadła. Obecnie wiele takich stron zostało zamkniętych lub zmuszonych do zmiany profilu swojej działalności. Warezy często były forami internetowymi (jak Darkwarez chociażby), gdzie użytkownicy wymieniali się linkami do nielegalnych kopii oprogramowania.

Fora internetowe:

Fora internetowe były jednym z najważniejszych sposobów interakcji i dyskusji w sieci. Na forach użytkownicy mogli dzielić się wiedzą, zadawać pytania i rozmawiać na różne tematy. Mimo że fora internetowe wciąż istnieją i są wykorzystywane w niektórych społecznościach, ich popularność spadła w wyniku rozwoju innych platform, takich jak Reddit czy grupy dyskusyjne na platformach społecznościowych. Zmienił się także sposób, w jaki ludzie wyszukują informacje - nieco "sztywny" sposób funkcjonowania for internetowych jest jednym z powodów, dla których nie są one już tak popularne.

Gadu-Gadu

Gadu-Gadu (GG) to polski komunikator internetowy, który został uruchomiony w 2000 roku. Początkowo był popularny głównie w Polsce i stanowił ważny element polskiej kultury internetowej. Gadu-Gadu umożliwia użytkownikom komunikację tekstową, a także przesyłanie plików, prowadzenie rozmów głosowych i wideo. Pierwotnie był dostępny tylko na platformie Windows, ale później udostępniono również wersje dla systemów Linux i macOS.

Gadu-Gadu zbudowało gigantyczną popularność wśród polskich internautów. Było szeroko wykorzystywane do rozmów: przy zawieraniu nowej znajomości wśród młodych osób normą było dzielenie się numerami GG. Dodatkowo, Gadu-Gadu oferowało możliwość ustawiania statusu, dzielenia się linkami i obrazkami oraz korzystania z różnego rodzaju emotikonów.

Z powodu boomu na takie komunikatory, jak WhatsApp, Messenger czy Telegram - znaczenie Gadu-Gadu sukcesywnie spadało. Mimo to, Gadu-Gadu pozostaje rozpoznawalnym elementem historii polskiego internetu i co więcej - po okresie przechodzenia z rąk do rąk, obecnie Gadu-Gadu na dłużej zatrzymało się w portfolio spółki Fintecom, która wdraża do komunikatora m. in. usługi finansowe.

Tlen

Tlen to polski komunikator internetowy, który został uruchomiony w 2001 roku. Był to jeden z najpopularniejszych komunikatorów w Polsce i przez wiele lat pełnił istotną rolę w polskiej kulturze internetowej. Przez długi czas funkcjonował przede wszystkim jako ten gorszy komunikator w Polsce, przegrywając jednak pod kątem popularności z Gadu-Gadu. Tlen - podobnie jak GG - umożliwiał użytkownikom komunikację tekstową, wymianę plików, a także prowadzenie rozmów głosowych i - później także - wideo.

Komunikator zdobył popularność ze względu na swoje funkcje, interfejs użytkownika i rozbudowaną listę kontaktów. Z powodu ogromnej konkurencji ze strony zagranicznych serwisów, O2 zaprzestało prace nad programem na wersji 7.0.1.72 z 10 lutego 2011. 10 maja 2016 roku serwery Tlen zostały wyłączone i jego 15-letnia historia się zakończyła. Szkoda.

ICQ:

ICQ był jednym z pierwszych popularnych komunikatorów internetowych, który umożliwiał użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, prowadzenie czatów i wymianę plików. ICQ cieszyło się dużą popularnością w latach 90., ale wraz z rozwojem innych komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger czy Telegram, jego znaczenie spadło. Obecnie ICQ nadal istnieje, ale nie jest już tak powszechnie używane.

AIM Messenger:

AIM Messenger (AOL Instant Messenger) to komunikator internetowy oferowany przez firmę AOL. Był jednym z najpopularniejszych komunikatorów w latach 90. i na początku XXI wieku. Jednak wraz z pojawieniem się innych komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger czy Skype, AIM Messenger utracił swoją dominację. W 2017 roku AOL ogłosiło zamknięcie AIM Messengera, a użytkownicy zostali skierowani do innych platform.

MSN Messenger:

MSN Messenger, później przemianowany na Windows Live Messenger, był komunikatorem internetowym oferowanym przez Microsoft. MSN Messenger cieszył się ogromną popularnością na początku XXI wieku, umożliwiając użytkownikom prowadzenie czatów, rozmowy wideo i udostępnianie plików. Jednak wraz z pojawieniem się innych, bardziej innowacyjnych komunikatorów, popularność MSN Messenger spadła. W 2013 roku Microsoft ogłosił zamknięcie usługi, a użytkownicy zostali skierowani na platformę Skype.

Dynamika Internetu i szybko zmieniające się trendy technologiczne sprawiają, że trudno utrzymać dominację przez długi czas. Niektóre z tych usług przestały istnieć, inne straciły na popularności, a jeszcze inne próbują się dostosować do nowych wymagań rynku. To doskonały przykład, jak w świecie Internetu i technologii jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Powrót do wymienionych usług - choćby we wspomnieniach jest bardzo przyjemny. Trzeba jednak przyznać wprost: dzisiaj mamy odrobinę "lepiej". Aczkolwiek za wieloma powyższymi projektami tęsknię.