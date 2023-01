Czas na trzecią część naszego mini cyklu, tym razem na życzenie jednego z naszych Czytelników, będą to oferty przeznaczone dla osób, które potrzebują numeru telefonu tylko do odbierania połączeń czy wiadomości SMS.

Poprzednie części serii poświęcone były ofertom tylko do wykonywania połączeń oraz tylko do internetu i linki do nich znajdziecie poniżej.

Osobiście ciężko mi sobie wyobrazić korzystanie z telefonu tylko w zakresie odbierania połączeń lub wiadomości SMS, ale najwyraźniej są takie osoby i zapotrzebowanie, więc zaczynamy.



Fonia - darmowe usługi komórkowe

Zaczynamy od stosunkowo najnowszej oferty na rynku - czyli operatora wirtualnego Fonia. Operator ten rozpoczął świadczenie usług pod koniec września ubiegłego roku: Fonia - nowy operator w Polsce. Dają za darmo rozmowy, wiadomości i transfer danych.

Przetestowałem je w październiku (więcej o tym w tym wpisie) - działają tak jak piszą na stronie, zarówno na smartfonach z Androidem, jak i na iPhone - najmniej inwazyjnie. W zamian za wyświetlanie reklam możecie z tych usług korzystać zupełnie za darmo. Jedyna opłata to aktywacja za 49 zł, wystarczy na ich stronie zamówić nową kartę SIM lub przenieść swój numer i po otrzymaniu karty, włożyć do telefonu i korzystać za 0 zł miesięcznie, bez jakiegokolwiek terminu ważności.



Pytanie, jak długo ten operator utrzyma się na rynku? Funkcjonują już w tym modelu od czterech miesięcy (Rebtel zawinął się już po dwóch miesiącach), wydaje mi się przy tym, że dobrze znieśli początkowy napór kilku tysięcy ciekawskich klientów, którzy chcieli ich sprawdzić, więc prawdopodobnie nie ma się czego obawiać.

Poza tym nie trzeba od razu przenosić swojego dotychczasowego numeru, wystarczy zamówić nowy, skoro ma służyć tylko do odbierania połączeń czy wiadomości SMS. Naprawdę nie ma tu żadnych opłat, nie jest wymagana też żadna aktywność, dziś włączyłem telefon z tą kartą pierwszy raz od testów i nadal wszystkie usługi działają.

Rok ważności konta w tradycyjnych ofertach na kartę

Od jakiegoś czasu operatorzy wymagają płatnych aktywności w ofertach na kartę w miesiącu. W Orange na kartę wystarczy wykupić usługę RWK za 9 zł rocznie i co miesiąc wykonać jakąkolwiek płatną aktywność - połączenie wychodzące, wiadomość SMS czy transfer danych, w przeciwnym wypadku pobierana jest opłata 5 zł za utrzymanie numeru w sieci. W Play na kartę od NOWA z kolei każdego miesiąca trzeba wydać 5 zł na usługi, by nie była pobierana ta opłata.



Nieco lepiej wygląda to w Plush na kartę z usługą RWK za 5 zł rocznie, podobnie jak w Orange wystarczy jakakolwiek płatna aktywność, bez niej pobierana jest opłata 3 zł.



Najdrożej usługa RWK wychodzi w T-Mobile na kartę - 20 zł rocznie, ale nie ma tu wymagań dotyczących płatnych aktywności, więc wydaje się to najwygodniejsza opcja z tradycyjnych ofert na kartę z rokiem ważności konta.

Rok ważności konta za 5 zł rocznie

Fakt Mobile na kartę

Z innych ofert bez takich wymagań - a więc brak wymaganych minimalnych opłat miesięcznych, tym samym brak konieczności regularnych doładowań, by móc przez cały rok odbierać połączenia czy wiadomości SMS, można wymienić ofertę na kartę Fakt Mobile, gdzie za 5 zł jednorazowego doładowania uzyskamy 425 dni ważności na połączenia przychodzące.



Virgin Mobile na kartę

Podobną ofertę znalazłem na stronach Virgin Mobile, gdzie za doładowanie kwotą 5 zł otrzymacie rok ważności konta.



Tak samo jak w Fakt Mobile na połączenia wychodzące mamy 365 dni, a na przychodzące dodatkowe 60 dni, czyli również 425.



Konto ważne rok po aktywacji lub po każdym doładowaniu dostępne jest również w a2mobile, Lajt Mobile i Klucz Mobile, a w ofercie wRodzinie znajdziecie rodzynek wśród takich ofert - 2 lata ważności konta.

Stock Image from Depositphotos.