Było już zestawienie atrakcyjnych ofert dla osób, które mało rozmawiają przez telefon czy wysyłają niewiele wiadomości. Nie zapomniałem też o osobach, które jednak nadal potrzebują nielimitowanych rozmów i wiadomości w niskiej cenie. Teraz czas na oferty dla osób, które potrzebują do tego jeszcze duże paczki transferu danych w smartfonie, w cenie niżej niż abonament z dwuletnim zobowiązaniem.

W najdroższych abonamentach z dwuletnim zobowiązaniem możemy już korzystać z dużych limitów transferu danych - a nawet z nielimitowanym transferem, jednak ich cena to obecnie już od 65 zł aż do 85 zł miesięcznie. Sprawdzimy dziś czy w cenie do 50 zł możemy liczyć na równie duże paczki danych - minimum 50 GB, w nielimitowanych w rozmowy i wiadomości ofertach bez zobowiązania.

Pod uwagę biorę tylko oferty na kartę lub subskrypcje, bez ofert nawet z miesięcznym okresem zobowiązania. Pominę tu promocję w ofertach na kartę 1200 GB na rok, szczegóły tej nadal obowiązującej promocji znajdziecie w podlinkowanym wpisie.

Oferty bez zobowiązania z dużym transferem w zasięgu Orange



W Orange na kartę mamy aż trzy możliwości na pakiet z dużym limitem transferu danych na start. W pierwszej opcji, za 39 zł miesięcznie możemy aktywować pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem transferu na poziomie 60 GB w miesiącu.

W drugim pakiecie musimy już na start wyłożyć 90 zł, ale kwota ta pobierana jest co 3 miesiące i daje nam możliwość korzystania z limitu aż 116 GB w miesiącu. Jeszcze więcej transferu uzyskamy przy opłacie 360 zł raz na rok - będzie to 2 TB, czyli 166 GB miesięcznie.



W Orange Flex z kolei, za duży pakiet transferu danych - w cenie niższej niż abonamenty, zapłacimy 50 zł miesięcznie. Skorzystamy tu z nielimitowanych rozmów, wiadomości, dodatkowych kart SIM z tym samym numerem czy z eSIM oraz z limitu transferu danych na poziomie 80 GB. Drożej niż w Orange na kartę, ale zestaw usług jest tu bogatszy.

Oferty bez zobowiązania z dużym transferem w zasięgu Play

W ofercie na kartę Play mamy jeden nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet z limitem transferu danych 50 GB w miesiącu. Kosztuje on 40 zł miesięcznie, warunkiem jest tu obsługa pakietu z poziomu aplikacji mobilnej Play24.



Kolejny operator w zasięgu sieci Play z pakietami z dużymi paczkami transferu danych to Mobile Vikings. Dostępne są tu trzy oferty. Pierwsza po lewej to oferta na kartę za 35 zł miesięcznie z limitem transferu danych 50 GB. Środkowa opcja to już subskrypcja, w tej samej cenie, ale z limitem już 60 GB transferu danych w miesiącu, a po prawej subskrypcja za 45 zł miesięcznie z limitem 80 GB w miesiącu - podobnie jak w Orange Flex, ale 5 zł taniej.

Oferty bez zobowiązania z dużym transferem w zasięgu Plus

W zasięgu sieci Plus również mamy dwóch operatorów z dużymi paczkami danych. Pierwszy to a2mobile, który w swojej ofercie na kartę ma pakiet z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz limitem transferu danych 50 GB za 44,90 zł miesięcznie.

Drugi operator to Lycamobile, to również oferta na kartę i dwa pakiety z limtem transferu 60 GB i 100 GB za odpowiednio 39 zł i 49 zł, do tego nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS (MMS-y płatne). Miało być bez promocji, ale warto tu wspomnieć, że te z tych dwóch pakietów nowi klienci mogą skorzystać w cenie 20 zł i 25 zł miesięcznie (link do promocji).

Oferty bez zobowiązania z dużym transferem w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile dostępne są dwa pakiety, oba w ofercie Heyah na kartę w takich samych cenach co w Mobile Vikings, ale z nieco mniejszymi limitami transferu danych. Pakiet za 35 zł ma limit 55 GB w miesiącu, a za 45 zł - 70 GB.

Stock Image from Depositphotos.