Ile Polacy wydają średnio w miesiącu na usługi komórkowe?

Sam pomysł na badanie związany był oczywiście z obecną sytuacją ekonomiczną w naszym kraju, zacznijmy więc od sprawdzenia, jak radzimy sobie z nią, a w szczególności na czym najbardziej teraz oszczędzamy.



Okazuje się, że największe oszczędności dotknęły w ostatnim czasie szeroko pojętej rozrywki. Większość rodaków ograniczyła wyjścia do pubów, kawiarni czy restauracji. Na dalszych miejscach znalazły się podróże, kina, ubrania, alkohol i paliwo. Jeśli chodzi zaś o zakupy elektroniki, czyli telefony lub komputery ograniczenia w zakresie ich kupna deklaruje obecnie 36% badanych.

Marcin Szermański z komorkomat.pl:

Wysoka inflacja i rosnące koszty życia zmuszają Polaków do oszczędzania, także w przypadku elektroniki. Może się okazać, że listopad i grudzień były ostatnimi miesiącami, w których Polacy wydali sporo pieniędzy na telefony komórkowe. Od stycznia – kiedy można spodziewać się ponownego wzrostu inflacji i cen, w tym telefonów – popyt na elektronikę może znacząco zmaleć i to na dłuższy czas. Dla producentów sprzętu RTV/AGD (a także operatorów GSM) mogą nadejść chude lata.



W przypadku samych telefonów, aż blisko połowa ankietowanych zamierza go wymienić na nowy tylko w przypadku gdy się zepsuje, ewentualnie gdy zacznie się zacinać. Wymiana na nowy po upłynięciu czasu obowiązywania umowy z operatorem dotyczy tylko 14% badanych, a 7% osób zrobi to tylko jeśli dostanie od operatora dobrą ofertę.



Przechodząc już do tytułowych wydatków na usługi komórkowe, najwięcej badanych wydaje na nie od 31 zł do 60 zł - 28%. Najwyraźniej są to osoby, które korzystają z ofert abonamentowych - zarówno tych u operatorów infrastrukturalnych z zobowiązaniem na dwa lata, jak i bez zobowiązania u operatorów wirtualnych czy u submarek.

Na drugim miejscu są wydatki na poziomie do 30 zł - 24%, a więc głównie klienci ofert na kartę - najdroższy pakiet w ofertach na kartę kosztuje 39 zł miesięcznie, a zwykle są to koszty od 20 zł do 31 zł. Wyższe miesięczne wydatki, które łącznie deklaruje 51% ankietowanych, związane są z pewnością głównie z korzystaniem z najdroższych abonamentów z zobowiązaniem na dwa lata - kosztującymi obecnie od 80 zł do 85 zł lub dodatkowymi kosztami rat za smartfona.

