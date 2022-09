Fonia - nowy operator w Polsce. Dają za darmo rozmowy, wiadomości i transfer danych

Czytając ten tytuł zapewne części z Was cisną się na usta słowa - ale to już było. To prawda, nowy wirtualny operator Fonia postanowił pójść utartą już wcześniej ścieżką i udostępnił usługi komórkowe (rozmowy, wiadomości SMS/MMS i transfer danych) zupełnie za darmo, w zamian za wyświetlanie reklam na smartfonach klientów.

Nowy wirtualny operator komórkowy Fonia, działający na nadajnikach Plusa, rozpoczyna świadczenie usług w Polsce od jutra. Ich strona jeszcze nie działa, ale dogrzebałem się na niej do już zamieszczonego regulaminu i FAQ - więc w zasadzie wszystko już wiadomo, jest tylko jeszcze jedna niewiadoma, ale o tym na koniec.

Darmowe usługi komórkowe w Polsce - historia

Zanim przejdziemy do regulaminu usług Fonia, garść historii darmowych usług komórkowych w Polsce. Zaczynamy od programu Buckshee, w ramach którego można było korzystać w Polsce z darmowego dostępu do internetu mobilnego na smartfonach z Androidem.

Testowałem tę usługę i reklamy te były mocno uciążliwe przy przeglądaniu internetu, dało się jednak korzystać z gier, Spotify czy komunikatorów. Ograniczenie prędkości ustawione było na około 5 Mb/s, a dzienne limity transferu były dynamiczne, w zależności od liczby sponsorów i ich reklam.

Operator ten działał jednak w ramach kart SIM istniejących operatorów, jak Orange Plus czy T-Mobile, nie pamiętam już czy do programu dołączył w końcu Play. Podobny model próbował później wdrożyć TVN ze swoją usługą WebHop, z góry narzuconym dziennym limitem transferu danych na poziomie 100 MB i maksymalnym w ciągu miesiąca: 3 GB.

W końcu docieramy już do darmowych usług świadczonych przez operatora, który rozdawał własne karty SIM, a więc podobnie jak będzie to w przypadku Fonia. Mowa oczywiście o operatorze Rebtel.

Rebtel zdecydował się na udostępnienie zupełnie za darmo pakietu z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami SMS/MMS i 1 GB transferu danych. Zarabiać chcieli na dodatkowych paczkach internetu i rozmowach międzynarodowych. To nie wypaliło, model ten się nie sprawdził i na koniec 2018 roku Rebtel zakończył działalność w Polsce.

Nowy operator komórkowy Fonia - darmowe rozmowy, wiadomości i transfer danych

Z informacji, które można już znaleźć na stronie Fonia, operator ten będzie miał własną pulę numerów. Będzie można u nich zamówić kartę SIM z nowym numerem lub przenieść swój od dotychczasowego operatora.

W regulaminie operatora możemy przeczytać, iż oferuje on:

możliwość wykonywania i odbierania połączeń głosowych,

przesyłanie oraz odbieranie wiadomości SMS i MMS,

transmisje danych,

dostęp do usługi roamingu oraz usług o podwyższonej opłacie,

dostęp do ofert rabatowych Partnerów (za pośrednictwem Aplikacji).

Klient zyskuje dostęp do Usług bez opłat dzięki aktywnemu korzystaniu z Aplikacji. Celem utrzymania stałego dostępu do Usług Aplikacja musi być cały czas aktywna.

Więcej szczegółów znajdziemy w dziale FAQ, gdzie wprost możemy przeczytać o darmowych usługach, w zamian za wyświetlanie reklam:

W ramach darmowych usług Fonii otrzymujesz wszystkie usługi telekomunikacyjne: rozmowy, SMSy i MMSy oraz Internet 5G. Dodatkowo dzięki aplikacji Fonia otrzymujesz dostęp do cashbacku oraz kuponów rabatowych.Twoja uwaga jest dla nas walutą. Po zainstalowaniu aplikacji Fonia oraz włożeniu karty SIM na ekranie głównym Twojego telefonu będziemy wyświetlać reklamy od naszych partnerów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Ci wszystkie niezbędne usługi za 0 zł.

Fonia zapewnia, iż jedyną opłatą jaką musimy wnieść, to opłata aktywacyjna w wysokości 49 zł. Samo korzystanie z usług ma być za darmo i bez limitów. Na Facebooku jeden z przedstawicieli firmy zapewnia, że jeśli chodzi o dostęp do internetu, będzie to pakiet bez limitu.

Oczywiście w to nie wierzę, i w zasadzie to jest ta jedyna niewiadoma, jeśli chodzi o tę nową ofertę na rynku. Prawdopodobnie będzie to określony pakiet danych lub tak jak piszą - bez limitu, ale z ograniczoną prędkością transferu, czyli tzw. lejkiem, podobnie jak było w przypadku Buckshee.



Po lewej zrzut ekranu z regulaminu Otvarta - po prawej regulamin operatora Fonia.

W regulaminie Fonia, tylko pierwsza część jest zmieniona pod nowego operatora, druga połowa to kalka z regulaminu innego operatora, działającego na nadajnikach Plusa - widać w lewym dolnym rogu, że odnośnik w zapisie Serwisu w punkcie 19 prowadzi do strony Otvarta. W tej drugiej części jest mowa o limitach transferu danych, ale niewiadomo czy dotyczą Fonii czy tylko tego drugiego operatora.

Całość oferty ma zostać zaprezentowana jutro, zaktualizujemy wówczas ten wpis o szczegółowe informacje.