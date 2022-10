Kilka dnie temu dostaliśmy do testów redakcyjnych kartę SIM nowego operatora wirtualnego Fonia. Początkowo chciałem napisać o tym tekst pod tytułem „Mamy kartę SIM Fonia z darmowymi usługami i nie zawahamy się jej użyć”, jednak po bezpośredniej rozmowie z przedstawicielką operatora już wiem, że to nie dla takich osób świadczone są te bezpłatne usługi telko.

Fonia - darmowe usługi komórkowe

Dla przypomnienia (więcej szczegółów w tym wpisie), Fonia w głównej mierze jest dostawcą kuponów rabatowych, różnego rodzaju promocji, w tym cashback za zakupy w popularnych sklepach w Polsce. Niejako dodatkiem do tej działalności jest świadczenie usług komórkowych, zupełnie bezpłatnie dla klientów, którzy korzystają z takich promocji czy rabatów w sieci.

W zamian za nielimitowane połączenia komórkowe, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz „nielimitowany” internet mobilny, klientom wyświetlają się na ekranie smartfona reklamy. W przypadku użytkowników smartfonów z Androidem - po każdym odblokowaniu telefonu i po każdej zakończonej rozmowie telefonicznej. Jednak wystarczy kliknąć w puste pole nad reklamą, by ją wyłączyć.

Z kolei użytkownicy systemu iOS mają mniej inwazyjne reklamy, z uwagi na ograniczenia Apple - wyświetlają im się jedynie powiadomienia z aplikacji Fonia, dopiero po kliknięciu w nie pojawiają się rzeczone reklamy.

Agata Nowa, Head of Public Relations:

Liczbą aktywacji jeszcze nie możemy się podzielić, gdyż są to nadal informacje poufne. Jedyne, co możemy powiedzieć, to że jesteśmy w przedziale 150-200 nowych aktywacji dziennie - zaznaczam, że zaczęliśmy tzw. „soft launch”, a nie masową kampanią. Pozytywnie zaskoczył nas fakt, że Fonia stała się viralowa, co udowadnia nam, że polski rynek szukał tzw. shopper movement, nie tylko redukując koszt rachunków za telefon, ale również szukając oszczędności i okazji przy dokonywaniu zakupów. To tylko pierwsze z wprowadzonych przez nas korzyści! Wkrótce dużo więcej!

Docelowo w miejsce tych reklam mają się wyświetlać właśnie różnego rodzaju kupony rabatowe i promocje, a darmowe usługi komórkowe mają jedynie zwiększyć bazę ich docelowych klientów.

Fonia - dla kogo jest i jak z niej korzystać?

Początkowo nowi klienci zamawiający karty SIM Fonia wystawili te darmowe usługi na ciężką próbę, czego można się było spodziewać. Z tego względu Fonia ustawiła techniczny próg korzystania z dostępu do internetu mobilnego na 6 GB transferu danych na pełnej prędkości, który miał się odnawiać po jego przekroczeniu. Technicznie spotkało się to z dużymi problemami, więc zdecydowano się na jego powiększenie do 11 GB.

Agata Nowa, Head of Public Relations:

Jeśli chodzi nielimitowany internet, planujemy zapewnić naszym użytkownikom nieograniczoną ilość Internetu, bez spadku prędkości. Zaczęliśmy od miękkiego limitu 6 GB, który po odświeżeniu odnawia się na kolejne 6. Obecnie jest to 11 GB. Nasz system dostosuje się do użytkownika, gdyż granica unlimited dla każdego będzie inna (jeden użytkownik nigdy nie zużyje 6 GB miesięcznie, a inny spożytkuje 15 GB "lekka ręką". Koniec końców nie ma limitu. Chcemy również znaleźć i wykluczyć tych, którzy "sprawdzając" Fonie wykorzystują duże ilości, używając naszej karty SIM niezgodnie naszym regulaminem.

Tak więc teoretycznie nie ma żadnych limitów, również w transferze danych, w praktyce może okazać się, iż jeśli dany użytkownik przekroczy kilkukrotnie ten próg, nie będzie mógł dalej korzystać z dostępu do darmowych usług.

Trzeba tu powiedzieć sobie otwarcie, iż przy „normalnym” korzystaniu z internetu w smartfonie - przeglądarki, zdjęcia, social media, komunikatory czy poczta e-mail, około 5 GB transferu danych miesięcznie w zupełności powinno wystarczyć. Przy bardziej intensywnym korzystaniu, jak gry mobilne, treści wideo lub audio, czyli YouTube czy Spotify - 10 GB będzie wystarczające.

Jeśli więc dany użytkownik przekracza te progi regularnie, z pewnością te darmowe usługi nie są dla niego i powinien skorzystać z innych płatnych opcji, których nie brakuje wśród naszych operatorów. Myślę więc, że w tej początkowej fazie Fonia będzie chciała wyeliminować takich testerów, by za jakiś czas zostawić sobie społeczność, która właśnie w takim „normalnym” zakresie będzie wykorzystywała te darmowe usługi telekomunikacyjne.

W naszej rozmowie z Fonią zapytałem również o ich próg opłacalności oferowania takich darmowych usług.

Agata Nowa, Head of Public Relations:

Średnie zużycie minut czy Internetu na użytkownika w kontekście opłacalności tak jak wspomniałam, w związku z tym, iż co użytkownik to inne zużycie, ciężko nam na tem moment określić te proporcje. Cały czas jesteśmy w trakcie badania tej zależności, a ilość konsumowanych reklam nie jest związana z korzystaniem z Internetu ani z ilością połączeń. Z reklamodawcami rozliczamy się na podstawie kliknięć oraz wykorzystanych kuponów. Planujemy również aby reklamodawcy premium korzystali z możliwości promocji swoich produktów i usługi poprzez udostępnianie użytkownikom rabatów w naszej aplikacji, wówczas stworzymy unikalną społeczność kupujących cyfrowo.

Korzystać, nie korzystać? Cóż, na ten moment mogę polecić wypróbowanie ich usług na nowej karcie SIM, najlepiej w przypadku jeśli dysponujecie dualSIM na smartfonie, no i ustawienie karty SIM Fonia na przykład do transferu danych, gdy już Wam zabraknie go z podstawowej paczki danych w Waszym planie.

Z natury jestem sceptycznie nastawiony do darmowych usług, więc z przenoszeniem głównego numeru wstrzymałbym się jeszcze przez jakiś czas, który to można przeznaczyć na obserwację, jak im ten model będzie się sprawdzał w praktyce i przez dłuższy okres.

