"Ted Lasso" to jeden z największych (dotychczasowych) hitów platformy Apple TV+. Internetowy gigant chce zrobić użytek z popularności serialu i wprowadzić oficjalne gadżety związane z serią do swojego sklepu internetowego. Jak twierdzi w swoim newsletterze "Power On" Mark Gurman z Bloomberga, Apple będzie współpracować z firmą Nike, aby sprzedawać gadżety z "Ted Lasso" za pośrednictwem swojego sklepu online.

Już w marcu informowaliśmy, że Nike wprowadziło do oferty odzież AFC Richmond.

W oficjalnym sklepie Nike Polska znalazły się bluzy: dzianinowa bluza z kapturem Nike Club za 269,99 zł oraz dzianinowa bluza dresowa Nike Club za 249,99 zł. Fani piłkarskich zmagań mogą też kupić koszulkę Nike Stadium w kolorach Team Royal/Team Scarlet/Team Bright Gold/Team Bright Gold oraz shirt męski Nike z motywami Bantr za 139,99 zł - fikcyjnej aplikacji randkowej, która od drugiego sezonu jest sponsorem drużyny.

Apple poszerzy ofertę swojego oficjalnego sklepu?

W świetle informacji którymi podzielił się ze światem Gurman wynika, że na sprzedaży inspirowanych serialem ubrań w Nike jeszcze nie koniec. I wkrótce Apple będzie chciało sprzedawać te produkty bezpośrednio także u siebie w Apple Store. Sklepie, który dotychczas skupiał się niemal wyłącznie na ich elektronice oraz akcesoriach. Tych własnych (które potrafią popsuć aktualizacją oprogramowania) oraz tych od firm trzecich. Wyjątkiem był sklep w Cupertino, gdzie była niewielka kolekcja odzieżowych pamiątek. Z prognoz analityka wynika, że gadżety te miałyby trafić do Apple Store na początku czerwca. Oficjalne, fizyczne, sklepy Apple mają zaś oferować kody QR umożliwiające klientom zakup tych towarów.

Jeśli to się uda, takich produktów może być więcej

Jako że Apple stale szuka nowych źródeł dochodu, trudno wykluczyć że na tym jeszcze nie koniec. Jak wiadomo — iPhone'y, iPady, Macbooki i spółka sprzedają się jak świeże bułeczki. Ale z każdym rokiem Apple coraz mocniej stawia na usługi w swoim katalogu. Zaczyna ich przybywa, ceny szybują w górę — a coraz lepiej zorganizowane katalogi sprawiają, że użytkownicy z coraz większą chęcią sięgają po to, co tam znajdą. Dlaczego więc by nie zrobić z tego dalszego użytku? Tym bardziej, że bezpośrednia konkurencja regularnie serwuje fantastyczne kolekcje odzieży inspirowane swoimi produktami.

Tak, mam tu na myśli Microsoft, który swoimi "brzydkimi" swetrami świątecznymi podbija serca użytkowników każdej jesieni. A na nich jeszcze nie koniec, bo nie dalej niż w ubiegłym roku zaserwował fantastyczną kolekcję ubrań inspirowanych Windows XP. Niestety, jako że był to projekt stworzony dla giganta z Redmond przez Gavina Mathieu, ceny zwalały z nóg. A może raczej: ceny były dostosowane do konkretnego odbiorcy, a dla zwykłych zjadaczy chleba mogły okazać się jednak nieco przesadzone.