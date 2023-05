Po ostatniej aktualizacji iPhone'a oficjalne akcesorium Apple przestało działać

iOS — z jednej strony zamknięty, stosunkowo bezpieczny, nudny i uwielbiany przez miliony użytkowników na całym świecie. Bo działa. Przynajmniej tak długo, aż nagle nie przestaje działać. A czy tego chcemy czy nie — ostatnie lata nauczyły nas, że do każdej aktualizacji warto podchodzić z dozą nieufności. Okazuje się bowiem, że płatają one figle nie tylko w kwestii stabilności i działaniu oprogramowania, ale także... wspieranych akcesoriów.

Przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu nie działa w iOS 16.5 i iPadOS 16.5

Przejściówka ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu to jeden z tych niepozornych gadżetów, który w określonych warunkach znacznie ułatwia życie. Co to takiego? Po prostu dongiel, za pośrednictwem którego można w łatwy sposób podłączyć do iPhone'ów i iPadów ze złączem Lightning podłączyć cały zestaw urządzeń peryferyjnych. Etnerhet, inferfejsy audio/MIDI czy wszelkiej maści czytniki kart. Akcesorium które w branży kreatywnej bez wątpienia ułatwia życie. A może raczej: ułatwiało, bo jak informują tłumnie użytkownicy na oficjalnym forum Apple i Reddit, w wersjach mobilnych systemów oznaczonych cyferkami 16.5 najzwyczajniej w świecie... przestało działać.

Przejściówka za 239 zł przestała działać, co im zrobisz?

Najgorsze jest to, że w obecnej sytuacji nie można zrobić nic... tylko czekać. Najrozsądniejszą opcją dla zdesperowanych wydaje się downgrade do poprzedniej wersji systemu — ale nie jest to takie proste, a dla wielu uzytkowników jest wręcz nieosiągalne. A czekać na co? Na kolejną wersję oprogramowania lub zestaw poprawek, który sprawi, że wszystko wróci do normy. Tak, beta iOS 16.6 trafiła już do programistów — ale od jej oficjalnej wersji dla wszystkich jeszcze daleka droga. Może więc cociaż iOS/iPadOS 16.5.1? Takie rozwalanie workflow pracy to nic miłego, Panie Apple.