Czy to ostatnie aktualizacje przed WWDC? Apple udostępnia nowe wersje systemów

Wczoraj wieczorem Apple udostępniło najnowsze aktualizacje dla wszystkich swoich urządzeń - od iPhone'ów, poprzez iPady, komputery Mac, zegarki Apple Watch, a na Apple TV i głośnikach HomePod kończąc. Co przynoszą nowe wersje i czy warto je zainstalować? Podsumujmy!

iOS 16.5

Już w przyszłym miesiącu Apple zaprezentuje iOS 17 - system, który przez całe wakacje będzie testowany, by wczesną jesienią trafił do użytkowników w pełnej wersji - wraz z premierą nowych modeli iPhone 15 i iPhone 15 Pro. Zanim jednak się to stanie, zainstalujcie najnowszą wersję oprogramowania z numerkiem 16.5. Co ciekawego wprowadza? Zmian nie ma wiele, gdyż skupiają się przede wszystkim na poprawkach i eliminacji błędów:

Dodano nową tapetę Pride (feta) na ekran blokady, aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji funkcji Spotlight.

Rozwiązano problem, w wyniku którego aplikacja Podcasty mogła nie wczytywać zawartości podczas korzystania z CarPlay.

Usunięto problem, przez który ustawienia funkcji Czas przed ekranem mogły być zerowane lub nie być synchronizowane między wszystkimi urządzeniami.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Australii mogą też zauważyć zmiany w aplikacji Apple News - a w niej pojawiła się dodatkowa sekcja z informacjami i wiadomościami z wydarzeń sportowych.

iPadOS 16.5

Dla iPadów nie przygotowano zbyt wielu nowości. Aktualizacja skupia się wyłącznie na rozwiązaniu błędów wykrytych w poprzednich wersjach:

Rozwiązano problem mogący powodować brak reakcji funkcji Spotlight.

Usunięto problem, przez który ustawienia funkcji Czas przed ekranem mogły być zerowane lub nie być synchronizowane między wszystkimi urządzeniami.

macOS 13.4

A co nowego pojawia się na komputerach Mac? Aktualizacja macOS 13.4 nie wprowadza daleko idących zmian i nowych funkcji, ale warto ją zainstalować, bo rozwiązuje wiele występujących wcześniej błędów i naprawia usterki, które w poprzednich wersjach uniemożliwiały lub utrudniały korzystanie z niektórych narzędzi i aplikacji systemowych.

System macOS Ventura 13.4 zawiera następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Rozwiązano problem, przez który automatyczne odblokowywanie Maca przy użyciu Apple Watch mogło nie powodować zalogowania użytkownika.

Usunięto problem dotyczący Bluetooth, który spowalniał łączenie klawiatur z Makiem po jego ponownym uruchomieniu.

Rozwiązano problem dotyczący przechodzenia do punktów orientacyjnych na stronach www przy użyciu funkcji VoiceOver.

Usunięto problem, przez który ustawienia funkcji Czas przed ekranem mogły być zerowane lub nie być synchronizowane między wszystkimi urządzeniami.

watchOS 9.5

Wraz z iOS 16.5 udostępniona została także aktualizacja dla zegarków Apple Watch. Nie znajdziemy w niej daleko idących zmian, ale - podobnie jak iOS 16.5 - wprowadza nową tarczę:

System watchOS 9.5 zawiera nowe funkcje, ulepszenia oraz poprawki błędów. Oferuje także nową tarczę Pride (feta), aby wyrazić wsparcie dla społeczności i kultury LGBTQ+.

tvOS 16.5

Największą zmianą tej wersji oprogramowania dla urządzenia Apple TV jest wprowadzenie tzw. funkcji Multiview. Pozwala ona na oglądanie kilku wydarzeń sportowych jednocześnie. Chodzi oczywiście o transmisje MLB Friday Night Baseball oraz MLS Season Pass. Te pierwsze dostępne są wyłącznie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Brazylii, Dominikanie, Kolumbii, Niemczech, Włoszech, Japonii, Meksyku, Portoryko, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii. Dostęp do MLS Season Pass kosztuje w Polsce 69,99 zł miesięcznie lub 449 zł za cały sezon. Funkcja działa na Apple TV 4K z systemem tvOS 16.5.

Czy to ostatnia aktualizacja iOS przed WWDC i iOS 17?

Warto przy okazji dodać, że nie są to ostatnie wersje systemów, które trafią do użytkowników przed iOS 17, który zostanie zaprezentowany na zbliżającym się wielkimi krokami WWDC. To właśnie na tej konferencji, która rozpocznie się 5 czerwca i potrwa do 9 czerwca, pokazane będą m.in. iOS 17, iPadOS 17 i macOS 14. Niewykluczone, że pojawią się też na niej nowe sprzęty - w tym komputery Mac i gogle AR/VR.

Już teraz Apple wewnętrznie testuje iOS 16.6. I choć aktualizacja nie wprowadza daleko idących zmian, ma być udostępniona pierwszym testerom w najbliższym czasie - co będzie zawierać? Na ten moment nie wiadomo. Można jednak podejrzewać, że ta wersja systemu będzie skupiać się wyłącznie na optymalizacji i wyeliminowaniu napotkanych po drodze błędów, których nie udało się rozwiązać przy okazji wprowadzenia iOS 16.5. Nie ma Jak będzie w rzeczywistości - przekonamy się niebawem.