Jeszcze niedawno modnisie wyśmialiby nową kolekcję ubrań Microsoftu. Dziś będą zachwyceni

Microsoft Hardwear to nowa kolekcja ubrań która trafiła do sklepiku Microsoftu. Oldschool pełną gębą — ale trudno się nie uśmiechnąć patrząc na te projekty ;).

Microsoft regularnie w swoim oficjalnym sklepie sprzedaje rozmaite serie ubrań nawiązujące do ich produktów. W grudniu byłem zachwycony najpiękniejszym brzydkim-świątecznym-swetrem który trafił do ich sklepu. Tym razem aż tak zachwycony może nie jestem, ale doceniam podążanie za trendami i wpasowanie się w estetykę, która króluje teraz wśród znawców mody. Powrót do korzeni, oldschool — i wszystko to wzbogacone o motywy znane z rozwiązań Microsoftu.

Hardwear - nowa kolekcja ubrań stworzona przez Gavina Mathieu dla Microsoftu już w sprzedaży

Przywykliśmy już chyba do tego, że moda ma to do siebie, że zatacza krąg — i rozwiązania sprzed lat powracają na szczyt popularności. Tak sprawy mają się z krojem bluz, spodni czy t-shirtów w tym sezonie. Przez lata kojarzone z akcesoriami geeków którzy o stylu nie mają za grosz pojęcia, teraz ubierane przez modowe gwiazdy social mediów. No i właśnie tak widzę kolekcję Hardwear zaprojektowaną przez Gavina Mathieu, która trafiła do sklepu Microsoftu. T-shirt z podstawową tapetą Windowsa XP bez wąpienia jest dla mnie najjaśniejszym elementem tej kolekcji. Chociaż całość — włącznie z niezwykłą stylistyką sesji zdjęciowej (ziarnistej, rozmazanej, trochę jak skan z magazynu wydanego w pierwszej połowie lat 90.) robi ogromne wrażenie.

Niestety, na tę chwilę kolekcja dostępna jest wyłącznie w amerykańskim sklepie Microsoftu — i nie wiadomo, czy będzie można ją dostać lokalnie. Ceny — zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę obecny kurs dolara — również nie nastrajają specjalnie pozytywnie (pamiętajmy, że należałoby do nich doliczyć jeszcze podatek amerykański, przesyłkę, a także podatek polski — gdy paczka dotrze do kraju). Mimo wszystko podoba mi się chęć Microsoftu zrobienia czegoś więcej i zabawy formą. Akurat to estetyka która perfekcyjnie wpasowuje się we współczesną modę — zakładam więc, że chętnych nie zabraknie. Pre-ordery można składać już teraz, wysyłka planowana jest na sierpień.