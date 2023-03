Są tu jacyś fani AFC Richmond? Nike wypuszcza kolekcję ubrań z serialu Ted Lasso

Oczekiwania wobec 3. sezonu "Teda Lasso" były ogromne, a dłuższa przerwa tylko spowodowała, że niecierpliwość widzów wzrosła. Zakończenie 2. serii spowodowało, że czekał na nas zupełnie nowy rozdział tej historii, a pierwszy odcinek pokazuje, że twórcy także potrzebowali chwili dla siebie, by odpowiednio to wszystko rozpisać. Zachowanie atmosfery z początku serialu jest niezwykle trudne, gdy po bliższym poznaniu bohaterów wiemy o nich znacznie więcej, a nowe odcinki poruszają coraz to poważniejsze zagadnienia z ich życia.

- to fragment naszej recenzji trzeciego sezonu, którą przygotował dla was Konrad. "Teda Lasso" ponownie możecie oglądać na Apple TV+, jednak z pewnością już od dłuższego czasu wiecie, że coś się zmieniło. Choć w produkcji mamy do czynienia z fikcyjnymi postaciami i wymyślonymi przez scenarzystów klubami, jedna z ważniejszych rzeczy w trzecim sezonie jest realistyczna - sponsorzy. Już rok temu Nike potwierdziła, że pojawi się w nowych odcinkach "Teda Lasso" na koszulkach i ubraniach piłkarzy. Tylko kwestią czasu było, by firma stworzyła specjalną kolekcję, która trafia do sprzedaży właśnie teraz - przy okazji premiery na Apple TV+.

Nike z kolekcją ubrań AFC Richmond z serialu "Ted Lasso"

Co jest do kupienia? W oficjalnym sklepie Nike Polska znalazły się bluzy: dzianinowa bluza z kapturem Nike Club za 269,99 zł oraz dzianinowa bluza dresowa Nike Club za 249,99 zł. Fani piłkarskich zmagań mogą też kupić koszulkę Nike Stadium w kolorach Team Royal/Team Scarlet/Team Bright Gold/Team Bright Gold oraz shirt męski Nike z motywami Bantr za 139,99 zł - fikcyjnej aplikacji randkowej, która od drugiego sezonu jest sponsorem drużyny.

Nieco więcej produktów oferuje amerykańskie sklep Nike. Tam dodatkowo znajdziecie szaliki inspirowane AFC Richmond, koszulki z nadrukami Nike i herbem AFC Richmond. Czy trafią one także do naszego kraju? Przekonamy się niebawem.