W zeszłym miesiącu do Polski zawitały odświeżone Mapy Apple. Dzięki tej aktualizacji aplikacji, użytkownicy mają dostęp do szczegółowych obrazów tras zawierających informacje o budynkach, parkach, lotniskach i centrach handlowych. To ułatwi planowanie podróży i pozwoli na bardziej precyzyjne nawigowanie. Ponadto, dzięki trójwymiarowym punktom orientacyjnym można szybko zlokalizować i rozpoznać ważne miejsca podczas podróży. Nowe Mapy to lepsza nawigacja w terenie i w mieście. To m.in. wskazówki dotyczące zmiany pasa umożliwiające odpowiednie ustawienie się na właściwym pasie przed skrętem lub wjazdem na estakadę, aby uniknąć przeoczenia zjazdu lub nieprawidłowego skrętu. Informacje o fotoradarach pozwalają na świadome zbliżanie się do punktów pomiaru prędkości i kontroli przejazdu na czerwonym świetle.

Mapy Apple stale się rozwijają i dodawane są do nich ciekawe narzędzia ułatwiające nie tylko nawigację, ale także sprawdzanie tego, co dzieję się "na mieście". I tak też jest teraz. Apple poinformowało o wprowadzeniu do Map możliwości... wyszukiwania koncertów. 40 opracowanych przed redaktorów Apple Music przewodników trafiło już do Map. Skupiają się one na najlepszych miejscach z koncertami na żywo w najważniejszych centrach kulturalnych na całym świecie. Na początek, te starannie wyselekcjonowane propozycje umożliwić mają odkrywanie miejsc w nieco ponad 10 miastach, od urokliwych wiedeńskich sal koncertowych po najnowocześniejsze kluby techno na Brooklynie i w Tokio.

Mapy Apple, Apple Music i Shazam łączą siły. Wszystko dla fanów muzyki na żywo

Przewodniki te zostały przygotowane z myślą o fanach muzyki, aby mogli odkrywać nadchodzące wydarzenia bezpośrednio z poziomu aplikacji Mapy. Wraz z nowym modułem odkrywania koncertów w aplikacji Shazam, które zostało wprowadzone w ostatniej wiosennej aktualizacji, użytkownicy dostają najważniejsze informacje o koncertach w okolicy dzięki współpracy Apple z platformą Bandsintown. Bandsintown to popularna na całym świecie usługa do odkrywania artystów i sprawdzania wydarzeń muzycznych na całym świecie. Pozwala na obserwowanie ulubionych muzyków, otrzymywanie powiadomień o trasach koncertowych, a nawet oglądać niektóre wydarzenia na żywo online. Dzięki połączeniu Apple Music, Map i Shazam, miłośnicy muzyki mają mieć łatwy dostęp do informacji o koncertach, dzięki czemu mogą planować swoje muzyczne doświadczenia bezpośrednio z aplikacji.

W Apple Music przygotowano też nową sekcję Set Lists, w której fani mogą dowiedzieć się więcej o najważniejszych trasach koncertowych, poczytać o ich realizacji i odsłuchać przygotowane setlisty. Oprócz tego w aplikacji będzie można teraz przeglądać nadchodzące występy wybranych artystów. Na ten moment nie ma ich wielu, jednak z czasem lista ma być rozbudowywana - także o propozycje pochodzące z Shazam - bo to z niej pochodzą szczegóły dotyczące zbliżających się występów koncertujących wykonawców oraz informacje o biletach. Można również ustawiać przypomnienia, aby śledzić nadchodzące koncerty lub otrzymywać powiadomienia, jeśli po swoim występie dany wykonawca udostępni setlisty, zdjęcia lub inne materiały.