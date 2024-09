Z tymi ofertami na telefon można sporo zaoszczędzić. Milion klientów już o tym wie!

Nie jest żadną tajemnicą, iż wśród operatorów z „wielkiej czwórki”, to Plus udostępnia swoje nadajniki największej liczbie MVNO. Jak to się przekłada jednak na liczbę klientów? Dowiadujemy się tego z ostatniego raportu rocznego.

Jak podaje branżowy serwis TELKO.in, w raporcie za 2023 rok Grupa Polsat Plus zdradza, iż jest to już przeszło milion klientów:

Obecnie ponad 1 mln użytkowników końcowych korzysta z sieci Polkomtel poprzez oferty partnerów MVNO. Linia biznesowa MVNO to istotna część sprzedaży hurtowej Grupy Polsat Plus.

To dużo czy mało? Przekładając to na znane liczby klientów, odnoszące się do popularnych submarek, możemy wynik MNVO na nadajnikach Plusa porównać do miliona klientów nju mobile czy Plusha. To też z kolei o połowę więcej niż Virgin Mobile, który to w momencie przejmowania przez Play chwalił się niespełna 0,5 mln klientów, a w przypadku Orange Flex mowa jest obecnie o około 360 tysiącach.

Tak więc, milion to sporo, niemniej rozbija się on na szereg małych operatorów MNVO. Jacy to operatorzy i z jakich ofert można u nich korzystać? Zerknijmy, bo to naprawdę tanie oferty komórkowe, które pozwalają sporo zaoszczędzić na usługach do naszego telefonu.

Pominę tu takich operatorów działających na nadajnikach Plusa, jak aero2, a2mobile, Netia czy Premium Mobile, którzy to już należą do Grupy. Skupimy się na pojedynczych, niezależnych MNVO.

Jeśli chodzi o pozostałych operatorów „wielkiej czwórki”, Play udostępnia swoje nadajniki jednemu niezależnemu MNVO - Mobile Vikings, a Orange od niedawna - Lajt Mobile (pojawi się w tym zestawieniu).

Oferta Cross Mobile

Zaczynamy alfabetycznie od oferty Cross Mobile, w ramach to której można wybrać jeden z czterech abonamentów - każdy z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz limitem transferu danych na poziomie 3 GB, 12 GB, 30 GB i 100 GB, za odpowiednio 14,99 zł, 16,55 zł, 29,99 zł i 34,99 zł miesięcznie.

Oferta Fonia Mobile

Kolejny operator na nadajnikach Plusa, to Fonia Mobile z trzema pakietami komórkowymi. Podobnie w każdym mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 21 GB, 40 GB i 100 GB transferu danych, za 15 zł miesięcznie, 24 zł i 49 zł miesięcznie.

W ofercie na stronie tego operatora znajdziecie też pakiety dedykowane do internetu mobilnego.

Oferta Klucz Mobile

W Klucz Mobile możemy skorzystać z oferty na kartę, do telefonu i na internet mobilny. W przypadku ofert komórkowych mamy do wyboru nielimitowany w rozmowy i wiadomości pakiet z limitem 10 GB transferu danych za 22 zł miesięcznie, z limitem 40 GB - 30 zł, z limitem 100 GB za 35 zł i z limitem aż 200 GB za 55 zł miesięcznie.

Oferta Lajt Mobile

Lajt Mobile to oferty na abonament komórkowy i internet mobilny, jak i mamy tu oferty na kartę - do telefonu i na internet mobilny.

Spójrzmy tylko na abonament komórkowy, bo to jedyny przypadek w Polsce, gdzie operator wirtualny daje do wyboru, z którego operatora chcemy korzystać - Plus lub Orange. Można tu wykupić jeden z trzech pakietów nielimitowanych w rozmowy i wiadomości, z limitem transferu danych - 10 GB, 30 GB i 60 GB, w cenie 20 zł, 30 zł i 40 zł miesięcznie.

Oferta Lycamobile

Lycamobile, to podobnie jak Klucz Mobile oferta na kartę do telefonu i na internet mobilny. W ofercie komórkowej do wyboru mamy cztery pakiety z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS, z limitem transferu danych 40 GB, 60 GB, 70 GB i 100 GB, za 25 zł, 30 zł, 34 zł i 35 zł miesięcznie.

Oferta Otvarta

Ostatni z operatorów wirtualnych na nadajnikach Plusa to Otvarta, gdzie dostępny jest tylko abonament komórkowy i na internet mobilny, ale z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jeśli szukacie taniej oferty do telefonu, możecie skorzystać tu aktualnie z jednego z czterech pakietów za 12,99 zł (płatne wiadomości) z limitem 5 GB transferu danych, za 17,99 zł z limitem 20 GB, za 17,99 zł z limitem 50 GB i za 34,99 zł z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu.

