Światłowody dla studentów za 19 zł? Jest jeden warunek

W zeszłym tygodniu dzieliłem się z Wami zestawieniem ofert na światłowody dla studentów u naszych operatorów. Dziś Plus udostępnił nową ofertę, dużo tańszą niż najtańsza we wspomnianym wpisie.

Zestawienie to znajdziecie pod tym linkiem: Światłowody dla studenta - pełna lista ofert. Najtańszą ofertą na światłowody dla studentów była ta, dostępna u operatora nju mobile - 39 zł miesięcznie, za światłowody z limitem prędkości do 200 Mb/s.

Jednak jak wiemy, dostępność oferty nju mobile jest mocno ograniczona zasięgowo - skorzystacie z niej tylko w lokalizacjach, gdzie nie są świadczone usługi Orange Światłowód. Według danych z końca czerwca, skorzystało z niej przez 2,5 roku od debiutu, zaledwie 10 tys. klientów w całym kraju (więcej o tym w tym wpisie).

Światłowody dla studentów w Plusie

Plus udostępnił dziś dedykowaną dla studentów ofertę na światłowody. Wprawdzie, nie na 9 miesięcy, jak w opisywanych wcześniej ofertach, ale w dużo niższej cenie - od 19 zł miesięcznie:

19 zł/mies. za wariant S z szybkością do 300 Mb/s,

29 zł/mies. za wariant M z szybkością do 600 Mb/s,

39 zł/mies. za wariant L z szybkością do 1 Gb/s,

69 zł/mies. za wariant XL z szybkością do 2 Gb/s.

Co ważne, w zestawie dostajemy na całą umowę router WiFi w cenie abonamentu, co nie jest już takim standardem na rynku - dla przykładu w Orange czy Vectra, za urządzenie dopłacamy około 5 zł miesięcznie.

Co z tym warunkiem? Światłowody w wyżej wymienionych cenach można nabyć w dwóch zestawach:

z abonamentem głosowym Plusa za min. 44 zł/mies.,

lub z telewizją od Polsat Box za min. 19 zł/mies.

Aktualnie najtańszy w tym limicie kwotowym abonament komórkowy w Plusie, kosztuje 59 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 50 GB transferu danych).

To oznacza, że razem ze światłowodami z prędkością do 300 Mb/s, łączenie za taki zestaw zapłacimy 78 zł miesięcznie (39 zł miesięcznie za usługę). W przypadku telewizji Polsat Box, będzie to łącznie 38 zł - 19 zł za usługę.

Źródło: Plus.

Stock Image from Depositphotos.