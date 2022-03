Plush ma już milion klientów. Wszyscy dostaną po 100 GB w prezencie

Plus, to drugi po Orange operator, który pochwalił się liczbą klientów w swojej submarce. Plush, bo mowa o tej submarce naszego zielonego operatora ma już ponad milion klientów.

Ponad dwa lata temu, w styczniu 2020 roku Orange ujawnił, iż z nju mobile korzysta już milion klientów. Z tej okazji podarował każdemu z nich 1 GB transferu danych, a 53 z nich otrzymało specjalny upominek. Wyczyn ten udało się osiągnąć w ponad 6 lat.

Z kolei dziś, Plus poinformował o pierwszym milionie klientów, którzy skorzystali już z oferty tego operatora - oferta na kartę i abonament. Plus potrzebował na to o rok więcej, czyli ponad 7 lat.

Plush pojawił się na rynku 8 września 2014 r. Stworzona przez Plusa z myślą o młodych ludziach marka początkowo bazowała wyłącznie na usługach w ofercie „na kartę”. Motywem przewodnim Plusha było hasło „Bez konsekwencji”. Bez konsekwencji, bo Plush dawał (i nadal daje) swobodę – rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitu, niezależnie od wybranej sieci. Z czasem, w ofercie pojawiła się również opcja usług abonamentowych.

Każdy z tych miliona klientów będzie mógł teraz odebrać w prezencie 100 GB transferu danych, a klienci którzy skorzystają z oferty zakupu jednego z tych smartfonów: Samsung Galaxy A22 5G, motorola moto g51 5G lub realme C11, dostaną w prezencie słuchawki za 1 zł.

Jeśli chodzi o pakiet 100 GB, jest on przyznawany automatycznie i jednorazowo do wykorzystania przez 2 lata nowym klientom i przedłużającym umowę na 24 miesiące. Natomiast klienci ofert bez zobowiązania mogą odebrać 10 GB transferu danych przez kolejne 10 miesięcy, wystarczy wysłać teraz bezpłatnego SMS-a na numer 80848, o treści: MILION.

Więcej szczegółów o tej promocji znajdziecie na dedykowanej stronie plushbezlimitu.pl/miliony.

Co z pozostałymi operatorami? T-Mobile nie zdradził do tej pory, ilu klientów korzysta z submarki Heyah, a Play w momencie przejęcia Virgin Mobile raportował zwiększoną liczbę klientów o 380 tys., ale w przypadku Red Bull Mobile niewiadomo o jakiej liczbie możemy obecnie mówić.

Źródło: Plus.