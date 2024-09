Światłowody dla studenta - pełna lista ofert

Będą to pełne oferty, z każdą dostępną prędkością pobieranych danych oraz z informacją o cenie miesięcznego abonamentu i wyszczególnieniem czy zawiera już ona koszty udostępnienia routera WiFi.

Światłowody dla studenta w Netia

Netia w umowie na 9 miesięcy, ma w ofercie cztery pakiety z limitem prędkości do 300 Mb/s, do 600 Mb/s, do 1 Gb/s oraz do 2 Gb/s, w cenie odpowiednio - 55 zł, 65 zł, 80 zł i 100 zł miesięcznie.

W każdym pakiecie, pierwszy miesiąc jest za 0 zł, a więc uśredniając cały okres umowy, finalnie koszty miesięczne będą nieco niższe. W przypadku prędkości do 300 Mb/s i 600 Mb/s w cenie dostajemy zwykły router WiFi, a przy prędkościach do 1 Gb/s i 2 Gb/s - router WiFi 6.

Światłowody dla studenta w Play (UPC)

To dość szeroko dostępna w kraju oferta na internet stacjonarny, bo w głównej mierze bazuje na infrastrukturze UPC, przejętego przez Play 2 lata temu.

Do wyboru mamy tutaj cztery prędkości - do 300 Mb/s, do 600 Mb/s, do 1 Gb/s oraz do 5 Gb/s, w cenie - 55 zł, 65 zł, 85 zł i 105 zł miesięcznie. Tak więc dwie najwyższe prędkości są tu droższe od tych dostępnych w Netia o 5 zł, ale w najdroższym mamy limit prędkości 5 Gb/s, a w Netia jest to 2 Gb/s.

W każdym pakiecie, w cenie dostaniecie router Play BOX NET z obsługą standardu WiFi 6.

Światłowody dla studenta w Toya

Operator Toya ma trzy pakiety dla studentów w umowie na 9 miesięcy, z prędkością do 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s, w cenie - 55 zł, 65 zł i 75 zł miesięcznie.

W pakiecie - wliczony w cenę abonamentu, jest router WiFi Plus, a więc standardowy, routery WiFi 6 dostępne są tylko w standardowej ofercie na abonament z zobowiązaniem na 2 lata i tylko przy prędkościach do 600 Mb/s i 1 Gb/s.

Światłowody dla studenta w Vectra

Podobnie u operatora Vectra znajdziemy trzy pakiety w ofercie na 9 miesięcy. Prędkość do 300 Mb/s kosztuje 49,99 zł, do 600 Mb/s - 59,99 zł, a do 900 Mb/s - 69,99 zł.

Pozornie wygląda to na najtańszą opcję w tym zestawieniu, jednak operator ten jako jedyny dolicza sobie co miesiąc koszt dzierżawy routera WiFi, więc finalnie będzie to odpowiednio 54,98 zł, 64,98 zł i 74,98 zł miesięcznie.

Światłowody bez zobowiązania

Oczywiście dobrą opcją dla studenta są również oferty bez zobowiązania. Tutaj można skorzystać z dwóch takich pakietów w nju mobile.

Abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia i z prędkością do 200 Mb/s kosztuje zaledwie 39 zł, a z prędkością do 300 Mb/s - 49 zł miesięcznie, z już wliczonym kosztem wynajmu routera WiFi.

Jednak ciężko będzie trafić na dostępność tej oferty w większości lokalizacji, bo nie jest ona dostępna w miejscach, gdzie świadczone są usługi Orange Światłowód. W takim przypadku trzeba skorzystać z głównej oferty operatora bez zobowiązania, oczywiście droższej.

Prędkość do 300 Mb/s kosztuje 80 zł miesięcznie (już z routerem WiFi 6), do 600 Mb/s - 90 zł, do 1 Gb/s - 100 zł, a do 8 Gb/s - 174,99 zł miesięcznie.

Stock Image from Depositphotos.