Masz Orange Free na kartę? Sprawdź ważne zmiany w ofercie

Już jakiś czas temu Orange zapowiedział zmiany w ofercie Orange Free na kartę, w ramach których to miały być zlikwidowane trzy usługi, a w to miejsce miała pojawić się jedna spójna - oto ona.

Od dziś nie będą już dostępne te trzy usługi:

Konto Ważne Rok, dzięki której za 9 zł rocznie mogliśmy przedłużyć ważność konta na rok, bez konieczności jego doładowywania

Więcej czasu na Internet i Więcej czasu na wszystko, dzięki którym mogliśmy przedłużyć ważność zgormadzonych GB i środków na koncie na 7 dni za 3 zł, 31 dni za 7 zł i na rok za 29 zł

Zwłaszcza te dwie ostatnie opcje wprowadzały istotne zamieszanie i dodatkowe koszty z tego względu, iż aktywacja usługi Więcej czasu na wszystko, nie przedłużała wszystkiego tylko zgromadzone środki, z kolei robiła to usługa Więcej czasu na Internet.

Tak więc, jeśli ktoś mylnie wybrał opcję Więcej czasu na wszystko na rok, musiał za chwilę aktywować dodatkowo Więcej czasu na Internet, by i ważność zgromadzonych GB się przedłużyła na rok, czyli 2 x 29 zł - osobiście raz się na to naciąłem.

Przedłużenie ważności konta i GB w Orange na kartę

Od dziś, udostępniona została nowa usługa: Przedłużenie ważności konta i GB (regulamin w pdf) w Orange Free na kartę, która zastępuje wszystkie wymienione wyżej trzy usługi. Zmieniają się też terminy obowiązywania i kwoty na krótszy okres:

O ile dni przedłużamy? Cena Komenda aktywacyjna SMS pod 8002 + 31 dni 7 zł START31 Mój Orange + 93 dni 17 zł START93 + 365 dni 29 zł START365

Co ważne, z usługi możemy nadal skorzystać wielokrotnie, co oznacza, że jak do tej pory można przedłużać ważność środków i GB na kilka okresów do przodu, nawet na kilka lat. Przyda się to tym, którzy mają już uzbierane na koncie po kilka TB transferu danych.

Zła wiadomość jest taka, iż usługa ta nie działa w taryfie Zawsze bez limitu oraz fakt, że osoby, którym wystarczyła do tej pory sama usługa Konto Ważne Rok za 9 zł, teraz będą musiały zapłacić 29 zł rocznie.

Źródło: Blog Orange.

