Rewolucyjna oferta! Operator daje ci wybór jaki chcesz mieć zasięg

Przypomina to nieco roaming krajowy Play, choć działa to zupełnie inaczej. W roamingu krajowym Play w przypadku braku zasięgu rodzimej sieci, mogliśmy ręcznie wybrać jednego z trzech pozostałych operatorów Orange, Plusa i T-Mobile - aktualnie już tylko jednego: Orange.

I to właśnie tego operatora dobrał sobie do współpracy Lajt Mobile, który to do tej pory działał tylko na nadajnikach Plusa. Od teraz, przy wyborze dwóch z trzech dostępnych planów abonamentowych, możemy wybrać, z zasięgu którego operatora chcemy korzystać w naszej ofercie - Plusa lub Orange.



Wyboru dokonujemy przed podpisaniem umowy, więc nie możemy później dowolnie tej opcji zmieniać - wiadomo, że chodzi o kwestie rozliczeń pomiędzy Lajt Mobile a operatorami infrastrukturalnymi, których zasięg operator ten udostępnia w swoich ofertach.

Prawdopodobnie, z uwagi na taką umowę, którą pierwotnie Lajt Mobile miał tylko z Plusem, najdroższy pakiet nie jest dostępny w zasięgu Orange. I tak, wszystkie pakiety zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych - zasięg Orange i Plus, za 20 zł miesięcznie i 30 GB - zasięg Orange i Plus, za 30 zł miesięcznie. Obowiązuje tu nowa promocja z 10 zł tańszym abonamentem przez odpowiednio 3 i 4 pierwsze miesiące.



Pakiet w zasięgu tylko Plusa, zawiera 60 GB transferu danych i kosztuje 40 zł miesięcznie od 6 miesiąca.

Podobnie rzecz się ma w przypadku abonamentu na internet mobilny. Pakiet z limitem 10 GB kosztuje 15 zł miesięcznie i działa w zasięgu Orange lub Plusa, a za 30 zł mamy limit 30 GB w zasięgu obu operatorów.



Najbogatszy pakiet z limitem transferu danych na poziomie 100 GB w dzień i 200 GB w nocy, kosztuje 40 zł miesięcznie - tylko w zasięgu Plusa.