Takich funkcji w WhatsApp się nie spodziewałem. Kto z nich skorzysta?

WhatsApp ma być czymś więcej niż komunikatorem, w którym rozmawiamy ze znajomymi i rodziną. Aplikacja ma oferować szereg rozwiązań, z których korzystać będą firmy chcące trafić do nowego grona odbiorców.

WhatsApp to wciąż najpopularniejszy komunikator na świecie - mimo kontrowersji, z jakimi musiał się mierzyć kilka lat temu. Nagły odpływ użytkowników, fala krytyki za zapowiedzi związane z nową polityką prywatności i niejasne zasady przetwarzania danych. Ta krytyka się opłaciła. Od dłuższego czasu twórcy WhatsAppa starają się przekonać, że dobro użytkowników jest najważniejsze - podobnie jak wygoda w komunikowaniu się z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną. Pomaga w tym wprowadzanie szeregu usprawnień i funkcji, które rozszerzają możliwości aplikacji - od kanałów (jednostronnych czatów, w których wybrani użytkownicy mogą wysyłać wiadomości do masowego odbiorcy) po dodatkowe narzędzia związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych. Na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiło się tak wiele nowości, że inni mogą ich pozazdrościć.

Jednak komunikator to coś więcej niż tylko rozmowy z najbliższymi. WhatsApp ma być uniwersalnym narzędziem, w którym załatwimy wiele spraw. Zapewnie wiecie, że za jego pośrednictwem możecie rozmawiać także z firmami - np. poprzez czaty z pomocą techniczną lub obsługą klienta. Już niedługo w aplikacji pojawią się dodatkowe rozwiązania, które jeszcze bardziej zbliżą zwykłych użytkowników z kontami przedsiębiorców.

Flows w WhatsApp. Nowe rozwiązania dla firm, z którzy skorzystają zwykli użytkownicy

WhatsApp zapowiada wprowadzenie Flows - to nowa funkcja, dzięki której Flows firmy będą mogły oferować więcej opcji. Od szybkiego wyboru miejsca w pociągu, poprzez zamówienie posiłku czy rezerwację spotkania - wszystko bez opuszczania czatu. Dzięki Flows firmy będą mogły zapewnić szerokie menu i konfigurowalne formularze, które obsługują różne potrzeby. W kolejnych tygodniach Flows będzie udostępniane globalnie tym firmom, które korzystają z platformy WhatsApp Business.

Jednak to dopiero początek wielkich zmian związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań komunikacyjnych na linii klient - firma. WhatsApp zapowiada wprowadzenie możliwości realizowania płatności za towary i usługi bezpośrednio w aplikacji z wykorzystaniem najpopularniejszych środków płatniczych. W pierwszej kolejności z nowych funkcji skorzystają mieszkańcy Indii. To właśnie w tym kraju testowane będą rozwiązania pozwalające bezpośrednio z poziomu rozmowy w komunikatorze dodawać produkty do koszyka i wysyłać płatności przy użyciu wybranej metody ze wszystkich obsługiwanych aplikacji UPI, kart debetowych, kredytowych i nie tylko. WhatsApp informuje też, że nawiązał współpracę z Razorpay i PayU, aby płacenie było równie proste, jak wysłanie wiadomości.

Jednocześnie dowiadujemy się, że status Meta Verified, który został wprowadzony kilka miesięcy temu, pozwoli przedsiębiorcom zyskać dodatkowe funkcje premium - w tym możliwość utworzenia własnej strony WhatsApp. Taką stronę będzie można szybko znaleźć za pomocą wyszukiwarki internetowej. Oferować będzie domyślnie obsługę wielu urządzeń jednocześnie, co umożliwi wygodną obsługę klientów przez kilku agentów w tym samym czasie. Meta Verified w WhatsApp będzie testowane na dla małych firmach korzystających z aplikacji WhatsApp Business, z czasem funkcje te trafią do wszystkich firm korzystających z tej platformy.