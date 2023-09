Kanały WhatsApp już w Polsce. Jak z nich skorzystać?

Do WhatsApp zawitała nowa funkcja. Kanały mają być idealnym miejscem dla osób, które chcą udostępniać specjalnie przygotowane wiadomości z zachowaniem prywatności.

Kilka miesięcy temu WhatsApp zapowiedział wprowadzenie nowej formy komunikacji w swoim komunikatorze. To tzw. Kanały, które miały być jednokierunkowym narzędziem do wysyłania tekstu, zdjęć, filmów, naklejek i ankiet przez organizatorów tego typu "profili". Dla ułatwienia wyszukiwania kanałów, wprowadzony miał zostać specjalny katalog z wyszukiwarką, aby pomóc użytkownikom w znalezieniu odpowiednich kanałów do obserwowania, związanych z ich zainteresowaniami, takimi jak hobby, drużyny sportowe, aktualizacje społeczności i twórcy. Kanały można także odnaleźć poprzez linki dostępne w czatach, wiadomościach e-mail lub online.

Kanały w WhatsApp. Kto skorzysta?

Po zapowiedziach, czas na konkrety. WhatsApp informuje, że Kanały trafiły właśnie do ponad 150 krajów, w tym do Polski. W pierwszej kolejności użytkownicy bedą mogli obserwować profile organizacji, drużyn sportowych, artystów bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej lub na komputerach. Po kilku miesiącach testów, które odbywały się w 10 krajach, Kanały oferują dostęp do tych funkcji:

Rozbudowany katalog - znajdziesz w nim kanały warte obserwowania, które są automatycznie filtrowane na podstawie Twojego kraju. Na podstawie liczby obserwatorów możesz też przeglądać kanały, które są nowe, najbardziej aktywne i popularne.

znajdziesz w nim kanały warte obserwowania, które są automatycznie filtrowane na podstawie Twojego kraju. Na podstawie liczby obserwatorów możesz też przeglądać kanały, które są nowe, najbardziej aktywne i popularne. Reakcje - możesz wyrazić opinię za pomocą ikon emoji oraz zobaczyć liczbę wszystkich reakcji. Twoja reakcja nie będzie widoczna dla obserwatorów.

- możesz wyrazić opinię za pomocą ikon emoji oraz zobaczyć liczbę wszystkich reakcji. Twoja reakcja nie będzie widoczna dla obserwatorów. Edytowanie - wkrótce administratorzy będą mogli przez maksymalnie 30 dni wprowadzać zmiany w swoich Aktualizacjach, po czym automatycznie będą one usuwane z serwerów.

wkrótce administratorzy będą mogli przez maksymalnie 30 dni wprowadzać zmiany w swoich Aktualizacjach, po czym automatycznie będą one usuwane z serwerów. Przekazywanie dalej - za każdym razem, gdy prześlesz aktualizację do czatów lub grup, będzie ona zawierała link do kanału, w którym użytkownicy uzyskają więcej informacji.

Co ważne. Na ten moment Kanałów nie mogą tworzyć zwykli użytkownicy. Funkcjonalność ta ma być wprowadzona w późniejszym czasie. Warto też uzbroić się w cierpliwość. Kanały, choć wprowadzone na szeroką skalę, mogą nie być dostępne u wszystkich użytkowników komunikatora. Możecie spróbować zaobserwować oficjalny kanał WhatsApp - gdy to nie zadziała, warto odświeżać aplikację i ustawić powiadomienie dla Kanałów - być może nowa zakładka pojawi się już niebawem!