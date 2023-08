13 powodów, dla których pół świata używa WhatsAppa

WhatsApp to jedna z najpopularniejszych aplikacji komunikacyjnych na świecie, która wyróżnia się na tle konkurencyjnych platform dzięki szeregowi innowacyjnych funkcji oraz unikalnym cechom. Przekładają się one na nie tylko na dużą popularność aplikacji, ale wygodę korzystania.

WhatsApp to praktycznie kompletny komunikator

WhatsApp zyskał ogromną popularność jeszcze zanim przejął go koncern Meta (wcześniej Facebook). Wtedy cieszył się dużym udziałem w rynku szczególnie w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. Teraz z WhatsAppa korzystają użytkownicy na całym świecie, a według różnych statystyka ich liczba waha się od nieco ponad 2 do nawet 2,7 miliarda. To znacznie więcej niż liczba osób korzystających z Facebooka, co pewnie po części wyjaśnia dlaczego Mark Zuckerberg słono zapłacił za przejęcie tej aplikacji. Nawet pomimo tego, że miał przecież swojego Messengera, który nota bene w wersji Lite odchodzi właśnie do lamusa.

Wróćmy jednak do meritum, dlaczego to WhatsApp podbił serca użytkowników na całym świecie? Powodów jest przynajmniej kilkanaście, a główny z nich to fakt, że te wszystkie wymienione poniżej zalety połączone są w jednej aplikacji.

13 przyczyn sukcesu WhatsAppa

Szyfrowanie end-to-end: Jedną z najważniejszych zalet WhatsApp jest szyfrowanie end-to-end, które jest domyślnie aktywowane we wszystkich rozmowach. Oznacza to, że treść wiadomości jest zabezpieczona w taki sposób, że tylko nadawca i odbiorca mogą ją odczytać. Żadna trzecia strona, włącznie z samą firmą WhatsApp, nie ma dostępu do zawartości komunikacji. To zapewnia użytkownikom wysoki poziom prywatności i bezpieczeństwa w trakcie rozmów, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie cyfrowej komunikacji. Możliwość korzystania z aplikacji w różnych krajach: WhatsApp nie ma ograniczeń związanych z jakimkolwiek operatorem. Co prawda do aplikacji logujemy się swoim numerem telefonu, ale komunikacja odbywa się przez sieć internet, więc wystarczy nam dostęp do WiFi aby wymieniać informacje z dowolnym innym użytkownikiem aplikacji. WhatsApp jest darmowy: Może to oczywiste, ale nie wszystkie komunikatory zapewniające wysokie bezpieczeństwo komunikacji są dostępne bez opłat. Wszechstronność i funkcjonalność: WhatsApp to nie tylko aplikacja do wysyłania tekstowych wiadomości. Posiada wiele funkcji, które sprawiają, że jest wszechstronnym narzędziem komunikacyjnym. Oprócz tekstowych wiadomości, użytkownicy mogą wysyłać zdjęcia, wideo, pliki, lokalizacje oraz kontakty. Aplikacja obsługuje także połączenia głosowe i wideo, umożliwiając prowadzenie rozmów audio i wideo (również grupowych) na całym świecie bez dodatkowych opłat, pod warunkiem posiadania połączenia internetowego. Grupowa komunikacja: Przy pomocy WhatsApp możemy komunikować się nie tylko z pojedynczymi osobami, ale również z całymi grupami osób. To bardzo wygodne jeśli nie chcemy wysyłać tej samej wiadomości do wielu osób osobno. Z funkcji tej często korzystają np. rodzicie szkolnych dzieci czy całe rodziny. Wysyłanie ogłoszeń: Chcesz o czymś przypomnieć większej liczbie osób albo przypomnieć o rodzinnej uroczystości? Nic prostszego, w WhatsApp mamy możliwość wysyłania ogłoszeń, wystarczy wybrać odpowiednią opcję z górnego menu oraz kontakty, które mają wiadomość otrzymać. Szybkość i prostota to główne zalety tej aplikacji. Statusy wiadomości: Sporą zaletą aplikacji jest też fakt, że dokładnie widzimy co się dzieje z naszą wiadomością. Mamy zatem potwierdzenie wysłania, otrzymania przez adresata, a także odczytania wiadomości. Czasami to bardzo ważne. Statusy i multimedia: WhatsApp umożliwia użytkownikom dzielenie się swoimi aktualnościami za pomocą funkcji "Status". Statusy to krótkie wideo lub zdjęcia, które można udostępniać swoim kontaktom na ograniczony czas. To jest swoisty sposób na relacjonowanie bieżących wydarzeń czy chwilowych nastrojów bez konieczności wysyłania osobnych wiadomości. Funkcja ta cieszy się dużą popularnością, ponieważ pozwala na pochwalenie się tym co u nas słychać. Możliwość z korzystania z aplikacji na komputerze: siedzisz przed komputerem i nie chcesz ciągle odrywać się aby odpisać na wiadomość na telefonie? Nic prostszego, wystarczy zalogować się w aplikacji WhatsApp na stronie internetowej i dostajemy dostęp do pełnoprawnego klienta z możliwością wysyłania wiadomości, zdjęć czy plików oraz automatyczną synchronizacją z telefonem. Integracja z danymi kontaktowymi: WhatsApp integruje się z książką adresową użytkownika, automatycznie wykrywając i dodając do listy kontaktów osoby, które również korzystają z aplikacji. To znacznie ułatwia rozpoczęcie komunikacji z bliskimi i znajomymi. Ponadto, aplikacja umożliwia tworzenie grupowych czatów, co jest przydatne w przypadku organizowania spotkań, dyskusji czy wspólnych projektów. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać numerów telefonów ręcznie, co przyspiesza proces nawiązywania kontaktów. Współdzielenie dokumentów i lokalizacji: WhatsApp umożliwia użytkownikom nie tylko komunikację za pomocą tekstów i multimediów, ale także wygodne współdzielenie dokumentów i lokalizacji. Funkcja ta może być szczególnie przydatna w pracy zespołowej, planowaniu spotkań czy też informowaniu znajomych o swoim położeniu w czasie podróży. Dzięki temu aplikacja staje się nie tylko narzędziem do rozmów, ale także platformą ułatwiającą koordynację działań i udostępnianie informacji. Możliwość usuwania wiadomości: Zdarzyło wam się kiedyś napisać coś zanim zdążyliście to sobie dobrze przemyśleć? Jestem pewny, że tak, dlatego WhatsApp pozwala na usunięcie wiadomości nawet po jej wysłaniu, tak, że treść zniknie z telefonu naszego rozmówcy, a pozostanie tylko komunikat, że wiadomość została usunięta. Czasami może to uratować "życie" ;-) Prosty backup i odzyskiwanie: Historia rozmów czasami może być bardzo przydatna, tak samo jak dostęp do plików, które dzielimy przy pomocy aplikacji. Dlatego wielu użytkowników ceni sobie możliwość wykonywania automatycznego backupu aplikacji w chmurze, np. Google Drive. To proste i pozwala na odzyskanie całej historii rozmów po zmianie telefonu.

Jak zatem widać, WhatsApp wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wielu przydatnym funkcjom takim jak szyfrowanie end-to-end, integracji z danymi kontaktowymi czy możliwości współdzielenia dokumentów i lokalizacji. To narzędzie, które nie tylko umożliwia skuteczną komunikację, ale także tworzenie więzi społecznych, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Na dzień dzisiejszy trudno byłoby znaleźć lepszy komunikator o większych możliwościach i cieszący się tak dużą popularnością wśród użytkowników.