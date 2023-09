Nowa funkcja TikToka sprawi, że jeszcze trudniej będzie się od niego oderwać!

TikTok dla wielu jest rzeczą, od której najzwyczajniej w świecie nie potrafią się oderwać. Oglądanie tamtejszych materiałów jest dla nich niezwykle angażujące — a ByteDance, firma odpowiedzialna za platformę, robi wszystko, by serwis społecznościowy był jeszcze bardziej wciągający. Póki co TikTok średnio sprawdza się jako komunikator, mimo że oferuje już opcję wymianę wiadomości. Ale w niedalekiej przyszłości może się to zmienić.

TikTok będzie lepszym komunikatorem? ByteDance szuka pracowników do TikTok Social

TikTok Social — tak w ogłoszeniach o pracę ByteDance określa projekt, który prawdopodobnie będzie polegał na rozbudowie opcji związanych z komunikacją w obrębie platformy.

Jesteśmy zespołem zajmującym się wiadomościami na TikTok (...) Misją naszego zespołu jest ułatwianie znaczących kontaktów użytkowników za pośrednictwem wiadomości TikTok, które wciąż są w powijakach.

— czytamy w ogłoszeniu o poszukiwaniu pracowników. W innym możemy przeczytać o funkcjach, które potencjalnie miałyby trafić — i niezwykle przypominają one Instagram. Wspomina się o profilu użytkownika, skrzynce odbiorczej, śledzeniu, polubieniach, komentarzach czy tagach. Dosłownie jak w społecznościowkach należących do Meta.

TikTok z każdym miesiącem może liczyć na coraz więcej uwagi ze strony użytkowników... no i coraz więcej samych użytkowników. Platforma rozrasta się w ekspresowym tempie, powoli przedstawia nowe funkcje, rozwija dotychczasowe. Staje się coraz bardziej wciągającą, próbuje nowości które czasem się przyjmują, czasem nie. Ale w kwestii wymiany wiadomości i zostania pełnoprawnym komunikatorem — chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że będzie to strzał w dziesiątkę, prawda?

