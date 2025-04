Taki dzień jest tylko raz w roku. Nie przegap okazji

Zbliżający się 4 maja to już prawdziwa tradycja dla fanów "Star Wars". Dzień Gwiezdnych Wojen to święto upamiętniające uniwersum stworzone przez George'a Lucasa, które towarzyszy pokoleniom od późnych lat 70. ubiegłego wieku. A dlaczego ta data? Powiedzenie "May the Fourth be with you" (nawiązujące do oryginalnego "May the Force be with you") stało się bardzo popularne wśród fanów i jasno wskazuje na konkretną datę. To dla miłośników przygód w odległej galaktyce czas szczególny. Disney, Lucas Films i inne firmy powiązane z uniwersum mocno angażują się w promocje Gwiezdnych Wojen.

W zeszłym roku maj był wyjątkowy – obchodzono 40. rocznicę premiery kinowej "Powrotu Jedi". W tym roku również jest sporo świętowania, tym bardziej, że przed kilkunastoma dniami zakończyło się wielkie święto fanów "Star Wars Celebration 2025", które odbyło się w Tokio i które przyniosło szereg zapowiedzi – od nowego filmu kinowego z Ryanem Goslingiem w roli głównej, przez nowe seriale i gry wideo.

To jednak nie koniec celebrowania Gwiezdnych Wojen. Na dodatkowe atrakcje mogą liczyć teraz fani LEGO i zestawów sygnowanych Star Wars. Najważniejszym punktem zeszłorocznego wydarzenia w sklepie LEGO była premiera nowego zestawu wchodzącego w skład Ultimate Collector Series – TIE Interceptor. A jak będzie to wyglądało w tym roku?

Dzień Gwiezdnych Wojen w sklepie LEGO. Nowości i atrakcje dla fanów sagi

4 maja to Dzień Star Wars, czyli święto w którym składamy hołd legendarnej serii z odległej galaktyki. Grupa LEGO co roku bierze udział w obchodach tego święta, przygotowując z tej okazji nowe produkty i oferty dla fanów. Od pełnych szczegółów modeli droidów po pełne akcji zestawy ze statkami kosmicznymi — odkryj specjalny wybór najlepszych pomysłów na prezenty LEGO Star Wars dla dorosłych i dzieci. Zajrzyj tutaj wkrótce po więcej informacji na temat wydarzenia z okazji Dnia Star Wars!

– czytamy w oficjalnej zapowiedzi wydarzenia, które rozpocznie się 1 maja i potrwa kilka dni – do 5 maja. Początek maja to premiery wielu nowych zestawów, które zostały zaprezentowane na Star Wars Celebration w Tokio i które możecie zobaczyć w naszym osobnym podsumowaniu. Patrolowiec typu Firespray Jango Fetta, Myśliwiec U-Wing Rebelii, Wahadłowiec dowodzenia Kylo Rena. Będą też dwa nowe hełmy: Hełm Jango Fetta oraz Hełm Kylo Rena. Do kupienia będzie też Droid strażniczy K-2SO, który ma aż 41 cm wysokości.

Jednak same nowe zestawy to nie wszystko, co przygotowało LEGO. Są też promocje na klocki, które już są dostępne w sprzedaży. Członkowie LEGO Insiders (darmowego programu lojalnościowego) mogą liczyć na dodatkowe atrakcje, w tym upominki. Przy zakupie Patrolowca typu Firespray Jango Fetta w dniach 1.05–5.05 można dostać unikatowy brelok do kluczy. Decydując się na zakup zestawów LEGO Star Wars za conajmniej 670 zł można otrzymać zestaw Ośrodek szkoleniowy na Kamino o wartości 129 zł. Wydając w sklepie LEGO 165 zł na zestawy Gwiezdne Wojny, w prezencie otrzymujemy minimodel Sokoła Millennium o wartości 16,99 zł. W tych samych dniach zakup LEGO Star Wars kwalifikuje do uzyskania podwójnych punktów Insiders, które można wymieniać na nagrody – także fizyczne. W ramach Dnia Gwiezdnych Wojen jest to Moneta z Patrolowcem Jango Fetta, którą można dostać za 2500 punktów.

Szczegóły Dnia Gwiezdnych Wojen LEGO znajdziecie na oficjalnych stronach wydarzenia.