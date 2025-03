LEGO miażdży konkurencję. Oto przyczyna sukcesu

Chociaż to jeszcze nie było aż tak oczywiste dwie dekady temu, LEGO jest teraz nie tylko jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie, lecz też po prostu jedną z gigantycznych potęg branży rozrywkowej. Zatem nikogo nie zdziwi, że gdy inni padają na kolana – ona rośnie.

LEGO miażdży konkurencję. Pomógł wzrost w dwóch kategoriach

Czy jest ktoś, komu w ogóle trzeba przedstawiać tego duńskiego producenta klocków? LEGO to obecnie twór, o którym już nawet nie można powiedzieć, że jest po prostu synonimem dobrej zabawy. To obiekt wystroju, narzędzia do wyzwolenia wyobraźni, kolekcjonowania, zabawy i w zasadzie nie ma ograniczeń, do czego jeszcze. Nic zatem dziwnego, że rośnie w siłę, gdy inni upadają.

LEGO odnotowało wzrost przychodu z rynków całego świata o 13%, co przekłada się na 74,3 miliarda duńskich koron, czyli niemalże 11 miliardów dolarów za 2024 rok. Wszystko dzięki ogromnemu zainteresowaniu na praktycznie każdym kontynencie. Na samych kontynentach amerykańskich zaliczono skok o 16% w skali rok do roku. Co ciekawe, na przestrzeni minionego roku, aż połowę portfolio firmy, stanowiły nowe produkty zwiększające zainteresowanie wszystkich grup.

Chociaż to oczywiste, że dzieci są głównym zakresem, pod który dostosowuje się produkty firmy, to właśnie grupy nastoletnie i dorosłych pokazały szczególny wzrost zainteresowania katalogiem LEGO. W tym duże zaciekawienie wzbudzała jedna z najładniejszych i najbardziej w domach neutralna seria LEGO Botanical Collection.

Gdy duńska firma rośnie w siłę, konkurencja zalicza spadki sięgające nawet 18%. Mattel (Barbie, Uno, itp.) odnotowała 1% mniejszy przychód w stosunku do 2023 roku, lecz na przykład Hasbro (gigant stojący za Monopoly, Play-Doh, Transformers czy Dungeon and Dragons) doświadczyło aż 18% w dół. Jednymi z najpopularniejszych marek LEGO są zestawy Harry Potter i Gwiezdne Wojny.

