LEGO prezentuje spektakularny zestaw. Zachwyci każdego

To już trzeci zestaw LEGO Władca pierścieni, ale tak przytulnego miejsca w wersji z klocków jeszcze nie widzieliśmy.

Świat klocków LEGO ponownie otwiera bramy Śródziemia, tym razem zapraszając nas do malowniczej krainy hobbitów. Wybaczcie ten patetyczny wstęp, ale nie sposób nie nabrać takiego nastroju po obejrzeniu klipu zapowiadającego zestaw. Po niewątpliwym sukcesie imponujących zestawów przedstawiających Rivendell i mroczną fortecę Barad-dûr, przyszedł czas na spokojne, sielskie Shire. Najnowszy zestaw, oznaczony numerem 10354, przenosi nas wprost do Bag End, gdzie Bilbo Baggins obchodzi swoje 111. urodziny. Choć rozmiarami ustępuje swoim monumentalnym poprzednikom, to w detale i atmosferę wchodzi z rozmachem, który zapewne doceni każdy fan Tolkiena.

LEGO prezentuje zestaw Władca pierścieni: Shire

Nowy zestaw, składający się z 2017 elementów, wprowadza do świata LEGO dziewięć nowych minifigurek. Obok znanych postaci, takich jak Frodo, Bilbo, Gandalf, Merry i Pippin, pojawiają się nowe twarze: Farmer i Pani Proudfoot oraz Rosie Cotton. Szczególnie godne uwagi są alternatywne wersje Merry'ego i Pippina, ukazujące ich po wybrykach z fajerwerkami, oraz funkcja pozwalająca Bilbowi "zniknąć" po założeniu Jedynego Pierścienia. Ten szczegół, choć zabawny, przypomina o kluczowych momentach sagi.

Warto podkreślić, że Shire to nie tylko Bag End. Zestaw zawiera również fragmenty okolicznych terenów, pozwalając na stworzenie szerszej panoramy hobbickiej wioski. To pierwszy zestaw z serii "Władca Pierścieni" od czasu powrotu pod szyldem LEGO Icons, który tak kompleksowo traktuje otoczenie głównej lokacji. Przypomnijmy, że wcześniej widzieliśmy Bag End w zestawie 79003 "Niespodziewana podróż", jednak obecne wydanie oferuje znacznie bogatsze i bardziej szczegółowe odwzorowanie.

Co więcej, oprócz samego zestawu, w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia, ukazujące wszystkie trzy flagowe zestawy z serii "Władca Pierścieni" ustawione obok siebie. Kontrast jest uderzający: monumentalne Rivendell i mroczne Barad-dûr górują nad przytulnym Shire, podkreślając różnorodność krajobrazów Śródziemia. Mimo mniejszych gabarytów, Shire zachowuje swój unikalny urok, oferując fanom możliwość odtworzenia ikonicznych scen z filmowej trylogii. Warto zauważyć, że wśród materiałów promocyjnych, pojawił się też krótki film z udziałem Seana Astina.

We współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, stworzono krótkie wideo, w którym Sean Astin, odtwórca roli Sama Gamgee, prowadzi widzów przez szczegóły Shire. Ten film, będący hołdem dla filmowej trylogii, nawiązuje do charakterystycznych sekwencji i monologów, znanych z ekranu. Astin, z pasją opowiada o detalu hobbickiej wioski, podkreślając interaktywne elementy zestawu, takie jak transformacja płonącego listu w Jedyny Pierścień czy możliwość "zniknięcia" Bilba. Jak podkreśla LEGO, film, nie tylko prezentuje zestaw, lecz również oddaje ducha Śródziemia, przypominając o sile przyjaźni i magii, które definiują ten świat.

LEGO zestaw Władca pierścieni: Shire (10354) - data premiery i cena

Premiera zestawu 10354 "Władca Pierścieni: Shire", kosztującego 1149,99 zł, zaplanowana jest na 2 kwietnia dla członków programu LEGO Insiders, a na 5 kwietnia dla pozostałych fanów. Co ciekawe, niektóre polskie sklepy już obniżyły cenę i zestaw można zamówić za 999 zł, między innym w brixani i Proshop. Wedle zagranicznych mediów, dla tych, którzy zdecydują się na zakup w pierwszych dniach sprzedaży, LEGO przygotowało specjalny bonus: darmowy zestaw 40761 "Władca Pierścieni: Sméagol i Déagol". To dodatkowy smaczek dla kolekcjonerów. W kontekście całej serii, Shire stanowi interesujące uzupełnienie dla Rivendell i Barad-dûr. Choć różnią się skalą i klimatem, razem tworzą imponującą panoramę Śródziemia, pozwalając fanom na odtworzenie różnorodnych scen z książek i filmów.