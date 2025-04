Na takie zestawy czekali fani. LEGO pokazało aż 10 nowości

Maj zbliża się wielkimi krokami, a dla fanów sagi "Gwiezdne Wojny" to czas szczególny. Nadchodzi 4 maja, znany jako Dzień Gwiezdnych Wojen. Jak co rok...

Maj zbliża się wielkimi krokami, a dla fanów sagi "Gwiezdne Wojny" to czas szczególny. Nadchodzi 4 maja, znany jako Dzień Gwiezdnych Wojen. Jak co roku, LEGO przygotowuje dla swoich miłośników galaktyczną niespodziankę. Tym razem oficjalna strona duńskiego producenta klocków wzbogaci się o imponującą kolekcję nowych zestawów LEGO Star Wars, które zadebiutują już 1 maja 2025 roku.

Wśród zapowiedzianych nowości znajdziemy prawdziwe perełki, odwołujące się do różnych epok sagi. Szczególne miejsce zajmują zestawy upamiętniające 20. rocznicę premiery filmu "Zemsta Sithów". To właśnie ta mroczna i pełna dramatyzmu część prequeli doczeka się wyjątkowego uhonorowania. Jednym z najbardziej intrygujących propozycji jest zestaw BrickHeadz "Zemsta Sithów – bohaterowie i złoczyńcy". W jednym pudełku znajdziemy aż pięć kultowych postaci: Anakina Skywalkera, Padmé Amidala, Generała Grievousa, Imperatora Palpatine'a oraz Mace'a Windu. Co ciekawe, figurki te nie są zwykłymi statycznymi modelami. Z dbałością o detale odwzorowano charakterystyczne elementy wyglądu bohaterów, takie jak sithowe oczy Anakina czy rozdzielające się ramiona Grievousa. Każda z tych kolekcjonerskich figurek osiągnie ponad 8 cm wysokości, co czyni je wyrazistym elementem każdej ekspozycji.

Nowe zestawy LEGO Star Wars na 2025 rok

Kolejną propozycją dla fanów "Zemsty Sithów" jest imponujący Patrolowiec typu Firespray Jango Fetta. Ten ikoniczny statek kosmiczny, doskonale znany z jego manewrowości w polach asteroid i pościgów za Jedi, został odtworzony z niezwykłą precyzją, składając się z niemal 3000 elementów. Zestaw zawiera dwie minifigurki: samego Jango Fetta oraz młodego Bobę Fetta. Model ten nie tylko zachwyca detalami zewnętrznymi, ale oferuje również autentyczne wnętrze, ruchome główne wejście, regulowane blastery oraz ładunek sejsmiczny. Fani będą mogli ustawić go zarówno w pozycji lądowania, jak i pionowego lotu, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność kolekcjonerską.

Wśród pojazdów pojawi się Myśliwiec U-Wing Rebelii, kluczowy statek znany z filmu "Łotr 1", oraz Wahadłowiec dowodzenia Kylo Rena, mroczny i charakterystyczny transport Najwyższego Porządku z nowej trylogii. Te zestawy pozwolą fanom na zbudowanie znanych maszyn i odtwarzanie ulubionych scen z filmów. Dla kolekcjonerów hełmów LEGO Star Wars przygotowano dwie nowe propozycje: Hełm Jango Fetta oraz Hełm Kylo Rena.

Wśród figurek do zbudowania pojawi się uroczy droid astromechaniczny Chopper (C1-10P), znany z serialu "Rebelianci". Ten złożony z ponad tysiąca elementów model zawiera również minifigurkę samego Choppera. Kolejną propozycją w tej kategorii jest BrickHeadz Luke Skywalker w stroju pilota Rebelii. Ta niewielka, ale pełna detali figurka przedstawia Luke'a w charakterystycznym hełmie z bitwy o Gwiazdę Śmierci, wyposażonego w niebieski miecz świetlny. Ciekawostką jest również zestaw pozwalający na zbudowanie trójwymiarowego Logo Star Wars z klocków LEGO.

Majowa ofensywa LEGO Star Wars zapowiada się niezwykle interesująco. Wśród nowości są zestawy, które trafią do kolekcjonerów, młodszych fanów, a także tych, którzy pamiętają początki sagi i chcieliby coś wyjątkowego umieścić na półce czy biurku. Choć początkowo nie byłem przekonany do napisu Star Wars z LEGO, to podoba mi się coraz bardziej i obok statku Kylo Rena to chyba na niego będę polował.