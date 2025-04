Takich Gwiezdnych Wojen jeszcze nie było. Co na to fani?

EA oficjalnie przedstawia nową grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ma to być zupełnie coś innego, niż dotychczasowe tytuły z odległej galaktyki. Co wiemy na temat Star Wars Zero Company?

Kilkanaście dni temu do sieci trafiły zrzuty ekranu pokazujące nową grę ze świata Gwiezdnych Wojen. Projekt Bruno, o którym mowa, to taktyczna gra strategiczna mająca przypominać to, co gracze znają z serii XCOM. Choć wyciek nie zdradzał zbyt wiele, a zrzuty również nie pokazywały za dużo (pochodziły one z 2023 r. – wczesnego etapu prac), zamieszanie wokół produkcji studia Bit Reactor i wsparcia ze strony Respawn Entertainment zrobiło swoje. Teraz EA (wydawca) odsłania pierwsze karty i oficjalnie prezentuje nowy tytuł – Star Wars Zero Company.

Reklama

Star Wars Zero Company oficjalnie. Na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać

Co zaskakuje, EA nie zdradza nic więcej poza tytułem i krótkim opisem wskazującym, że w Zero Company będziemy mieć do czynienia z rozgrywką dla pojedynczego gracza. Będzie to taktyczna gra turowa, najprawdopodobniej osadzona w czasach Wojen Klonów – między drugim, a trzecim epizodem filmowych Gwiezdnych Wojen. Zapowiada się więc coś, z czym nie mieliśmy jeszcze do czynienia w tym uniwersum.

Co na to fani? Z ocenami musimy poczekać jeszcze kilka dni. Star Wars Zero Company oficjalnie zaprezentowane zostanie w najbliższy weekend w Japonii, podczas tegorocznego święta Star Wars Celebration. Prezentacja zaplanowana jest na 19 kwietnia, więc już można zacierać ręce i wyczekiwać konkretów. Nie zabraknie rozbudowanych materiałów z gry, pierwszych konkretnych fragmentów rozgrywki i szczegółów związanych z premierą – ta może odbyć się jeszcze w tym roku na wszystkich platformach. Niewykluczone też, że EA ma jeszcze jednego asa w rękawie – od dawna mówi się, że trwają prace nad trzecią odsłoną serii Star Wars Jedi, za którą odpowiada studio Respawn Entertainment. Wszystkiego dowiemy się już w ten weekend.